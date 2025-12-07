 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Urs Fischer neuer 05-Trainer: Henriksen-Nachfolge fix

Der 1. FSV Mainz 05 hat am Sonntag den Schweizer Urs Fischer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 59-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028 und übernimmt die Nachfolge des entlassenen Bo Henriksen. Fischer bereitete die Mannschaft bereits auf das kommende UEFA-Conference-League-Spiel bei Lech Posen vor.

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
Mainz 05

Fischer, der zuletzt bis November 2023 bei Union Berlin tätig war, führte die Berliner in die Bundesliga, ins Europageschäft und sensationell in die Champions League. Zuvor feierte er in der Schweiz Titel mit Basel und Thun. Sportvorstand Christian Heidel lobt seine Fähigkeiten, Mannschaften zu strukturieren und Kabinen zu einen.

Aufrufe: 07.12.2025, 14:38 Uhr
Gerd JungAutor