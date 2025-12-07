Urs Fischer neuer 05-Trainer: Henriksen-Nachfolge fix

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der 1. FSV Mainz 05 hat am Sonntag den Schweizer Urs Fischer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 59-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028 und übernimmt die Nachfolge des entlassenen Bo Henriksen. Fischer bereitete die Mannschaft bereits auf das kommende UEFA-Conference-League-Spiel bei Lech Posen vor.
Fischer, der zuletzt bis November 2023 bei Union Berlin tätig war, führte die Berliner in die Bundesliga, ins Europageschäft und sensationell in die Champions League. Zuvor feierte er in der Schweiz Titel mit Basel und Thun. Sportvorstand Christian Heidel lobt seine Fähigkeiten, Mannschaften zu strukturieren und Kabinen zu einen.