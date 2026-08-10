Urlaubszeit macht Gautinger SC zu schaffen - kein Toto-Pokal-Antritt

Der Gautinger SC hat in der Vorbereitung nur zwei Testspiele absolviert. Zum Toto-Pokal-Spiel gegen den FC Emmering am 15. Juli ist die Mannschaft gar nicht erst angetreten.

„Wenn nur die Hälfte des Stammkaders zur Verfügung steht, ist es nicht einfach. Das erste Spiel wird sicherlich ein Kaltstart“, erklärt Junker. Dennoch habe man versucht, die Gegebenheiten an der Leutstettener Straße bestmöglich zu nutzen, betont der Coach: „Wenn Training war, haben die Jungs gut mitgezogen. Jetzt gilt es, die Mannschaft an ihr Top-Level heranzuführen und weiterzuentwickeln.“

Vielerorts verursacht die Urlaubszeit aktuell Probleme in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27, so auch bei den Kreisklassen-Fußballern des Gautinger SC. „Wenn man ehrlich ist, hätte es natürlich besser laufen können“, sagt Cheftrainer Benedikt Junker rückblickend auf die vergangenen Wochen. Nur zwei Testspiele konnten die Gautinger vor dem Ligastart am kommenden Sonntag beim VfL Egenburg (15 Uhr) absolvieren – beide gingen verloren. Auswärts beim FC Fasanerie-Nord unterlag man mit 1:3, gegen den Kreisligisten FC Aich setzte es anschließend sogar eine deutliche 0:9-Pleite. Zur ursprünglich für den 15. Juli angesetzten Toto-Pokal-Partie beim FC Emmering waren die Würmtaler zudem gar nicht erst angetreten.

Unterstützung erhält Junker von seinem neuen Co-Trainer Ricardo Metzlaff. Der 35-Jährige war ursprünglich als Spieler nach Gauting gekommen, übernahm in Junkers Abwesenheit allerdings schon im Abstiegsrelegationshinspiel gegen den SC Olching II im Frühjahr die Rolle des Trainers. „Wir haben gemerkt, dass es sich sehr gut ergänzt. Wir sind ein junges Trainerteam. Das macht viel Spaß“, sagt der 41-jährige Junker.

Die Herausforderung des Gespanns wird sein, aus einem jungen und unerfahrenen Team eine stabile und homogene Einheit zu formen – schließlich werden dem GSC einige Leistungsträger der vergangenen Jahre fehlen. Neben Lukas Aufhauser kann Junker vorerst nicht mehr auf Torjäger Sebastian Lebek setzen. Darüber hinaus sind Sebastian Dietzel und Florian Fichtel Wackelkandidaten für die kommende Spielzeit. Auch Maximilian Gaul steht studienbedingt erst frühestens in der Rückrunde wieder zur Verfügung. „Ein paar Jungs müssen leider etwas kürzertreten. Das birgt aber auch eine Chance für neue Spieler“, erklärt Junker.

Besonders der eigene Nachwuchs rückt dabei in den Fokus: Mindestens fünf talentierte Akteure der letztjährigen A-Jugend wollen die Gautinger in die erste Mannschaft integrieren. Zudem konnten mit Raphael Fisch (22) und Elias Al Sughayar (19) bereits zwei externe Neuzugänge überzeugen. „Alle machen einen guten Eindruck. Wir hoffen, dass sie möglichst schnell im Herrenbereich Fuß fassen. Das Potenzial ist definitiv vorhanden“, sagt der Trainer. Daher wollen die Gautinger heuer – anders als im Vorjahr – den Gefahren des Abstiegsstrudels aus dem Weg gehen. Junker: „Wir möchten nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dahingehend bin ich optimistisch.“