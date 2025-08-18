Zweikampfstark und treffsicher zugleich: Dario Stanic (l.) wurde für Kammerberg zum Matchwinner. – Foto: Lehmann

Urlaubsrückkehrer lässt Kammerberg jubeln - Dario Stanic per Traumtor zum Matchwinner Trotz dezimierten Kader Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Kammerberg Altenerding

Irgendwann war klar, dass das erste Tor dieses Match entscheiden würde. In der Schlussphase fasste sich einer ein Herz, der am Morgen noch gar nicht zur Verfügung stand: Dario Stanic war rechtzeitig aus seinem Urlaub zurückgekehrt – und avancierte prompt zum Matchwinner.

Mit seinem sehenswerten Treffer in der 83. Minute schoss er die SpVgg Kammerberg zum 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen die SpVgg Altenerding. Die SpVgg Kammerberg bleibt damit in der Bezirksliga Nord in der Erfolgsspur, musste dafür aber hart arbeiten. Es war ein Spiel, das lange Zeit von Taktik, gegenseitigem Respekt und Geduld geprägt war. Beide Mannschaften gingen mit jeweils sechs Zählern ins Duell, beide wussten um die Stärken des Gegners. So entwickelte sich in der ersten Hälfte ein vorsichtiges Abtasten, bei dem die Defensivreihen dominierten. Chancen blieben rar.

Aus Sicht der Kammerberger war das torlose Remis zur Pause ein Teilerfolg, denn Trainer Victor Medeleanu musste mit einem Minikader antreten. Auf der Bank saßen lediglich ein Ersatztorhüter und zwei Feldspieler. Erinnerungen an das Frühjahr wurden wach, als das Team trotz personeller Not eine Serie erfolgreicher Partien hinlegte. Auch diesmal trotzte die SpVgg den Umständen. Doch zunächst war Durchatmen angesagt: Fast wäre den Gästen der Führungstreffer gelungen – doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite hatte Domenik Kaiser Pech, als er nur das Aluminium traf. Sehr viel deutete darauf hin, dass ein einzelner Moment die Entscheidung bringen würde.