Urlauber sorgt für Nackenheimer Heimsieg

„Keiner weiß, warum so lange gespielt worden ist”, ärgerte sich TV-Trainer Carlo D’Antonio über das Ausmaß der Nachspielzeit. Die 17er hätten 60 Minuten guten Fußball gespielt und sich so eine 2:0-Führung herausgespielt. Die letzte halbe Stunde habe der TV den sicher geglaubten Sieg nur noch verwalten wollen und die Konter nicht richtig ausgespielt. „Viele unnötige Freistöße haben wir verursacht, wodurch Oppenheim immer stärker geworden und letztendlich zum Ausgleich gekommen ist. Das Unentschieden geht für beide Seiten in Ordnung”, D’Antonio abschließend.

Nach dem Seitenwechsel stellten die 03er die Weichen auf Sieg. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang der erlösende Führungstreffer, auf den noch drei weitere Tore der Gäste folgten.

FSG Jugenheim/Partenheim - FSV Saulheim II 2:4 (0:1)

Auf die ersten beiden FSV-Tore hatte die SG noch die passende Antwort, doch die Saulheimer machten in der Schlussphase den Auswärtserfolg perfekt. Für die Gäste ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Tore: 0:1 Till Fichtelberger (18.), 1:1 Philip Krichten (51.), 1:2 Luca De Filippo (55.), 2:2 Pierre Kegler (56.), 2:3 L. De Filippo (70.), 2:4 Simon Schmitt (82.)

VfB Bodenheim II – FC Lörzweiler 5:0 (3:0)

VfB-Trainer Marcel Baumgärtner sagte: „In der ersten Halbzeit hat es Chancen auf beiden Seiten gegeben, die wir aber zielstrebiger genutzt haben und somit dann auch nicht unverdient mit 3:0 in Führung gegangen sind. In der zweiten Hälfte haben wir den Gegner etwas kommen lassen und auch da die Möglichkeiten genutzt. Das war ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft, wobei man sagen muss, dass wir das nötige Glück hatten, welches uns letzte Woche zweifellos gefehlt hat.”

Tore: 1:0 Karl Hartenfels (10.), 2:0 Thomas Meyenburg (21.), 3:0 Nico Dorn (22.), 4:0 Maximilian Melcher (71.), 5:0 Matteo Kerz (90.)

Spvgg. Essenheim – Spvgg. Selzen 4:1 (2:0)

„Über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor mit 90 Prozent Ballbesitz”, fasste Kevin Tscheuschner, der Essenheimer Trainer, zusammen. Die Gäste hätten kein Interesse am Offensivspiel gezeigt, sich hinten reingestellt und versucht, alles mit zehn Feldspielern wegzuverteidigen. Dies sei den Gästen nur phasenweise gelungen, weil die Hausherren – vor allem über die Außen - das Selzer Bollwerk geknackt hätten. „Aus dem Nichts” hätten die Selzer nach einem langen Ball ihren Elfmeter zugesprochen bekommen und so ihre einzige richtige Torchance zumindest in einen Treffer umgemünzt. „Wir sind weiterhin angerannt und hatten gute Möglichkeiten, haben aber erst am Ende des Spiels das Ergebnis auf 4:1 erhöhen können. Unterm Strich ein einseitiges Spiel und verdientes Ergebnis, das höher hätte ausfallen müssen”, so Tscheuschner.

Tore: 1:0 Leon Nuber (5.), 2:0 Patrick Brachmann (41., FE), 2:1 Patrick Stang (52., FE), 3:1 Patrick Schlömer (90.), 4:1 Eigentor von Julian Plankmeister (90.+4), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Aurel Körper (68./Spvgg. Selzen)

UDP Mainz – TSV Mainz-Ebersheim 1:5 (1:1)

TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler berichtete: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben spielerisch überzeugt und das Spiel über 90 Minuten beherrscht - trotzdem war das 1:1 zur Halbzeit nicht ganz unverdient, weil UDP es immer wieder geschafft hat, mit langen Bällen gefährlich zu werden. In der zweiten Hälfte haben wir es souveräner gegen den Ball gemacht und noch mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Insgesamt ein verdienter Sieg.”

Tore: 0:1 David Lennart Matzon (40.), 1:1 Omar Abo Nabbout (45., FE), 1:2 Mel Nicolas Moeller (57., FE), 1:3 Lukas Erne (80.), 1:4 Niklas Kretschmer (81., Kopfball), 1:5 Daniel Berkes (82.)

SG Undenheim/Schornsheim - TSG Drais 5:3 (2:2)

„In der Anfangsviertelstunde war die TSG Drais spielbestimmend und hat unsere Defensive vor einige Probleme gestellt. Im weiteren Verlauf haben wir das jedoch besser in den Griff bekommen und konnten offensiv immer wieder Nadelstiche setzen. Am Ende hat unsere Elf vor allem kämpferisch eine starke Leistung gezeigt, sodass die drei Punkte aus unserer Sicht verdient in Undenheim bleiben”, so das gemeinsame Statement der beiden SG-Trainer Daniel Fischer und Kai Rausch.

Tore: 1:0 Julius Laux (19., direkter Freistoß), 1:1 Justus Becker (23.), 2:1 André Kröhl (43.), 2:2 Simon Schärf (45.), 3:2 A. Kröhl (53.), 4:2 Julius Laux (73., FE), 4:3 Tim Daniel (84.), 5:3 Aaron Haibach (87.)