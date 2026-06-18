Urlaub und andere Ungereimtheiten: Den FC Furtwangen plagen Probleme

Gerade auf Furtwanger Führungsfiguren wie Timo Wagner wird es in den Relegationsspielen ankommen. | Foto: Wolfgang Scheu

Die Furtwanger stehen vor einer Woche der Wahrheit: Nach dem zweiten Rang in der Bezirksliga können sie den Weg in die Landesliga schaffen. Zwei Schritte müssen sie dabei noch gehen. Über die Hürde TSV Aach-Linz. Das erste Duell findet am Samstag, 17 Uhr, in der SF-Arena in Pfullendorf statt. Das Rückspiel in Furtwangen folgt eine Woche später (16 Uhr).

An das zweite Aufeinandertreffen verschwendet Pietro Morreale noch keinen Gedanken. Naturgemäß. Aber vor allem deshalb, weil ihm das Duell an diesem Samstag schon genug Kopfzerbrechen bereitet. Wie immer vor einem Spiel grübelt er über den Gegner, die eigene Taktik – und die Aufstellung. Gerade Letzteres bringt ihn im Moment an seine Grenzen. Gleichzeitig – und das ist kein Widerspruch – fällt ihm die Entscheidung, wer an diesem so wichtigen Nachmittag auflaufen wird, so leicht wie noch nie. Warum? Weil der Kader selten so dünn war. Und das ausgerechnet jetzt. Zum Höhepunkt der Saison.