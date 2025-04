Urlaub statt Landesliga-Debüt: VfR verliert auch nach Trainerwechsel

Der Start des neuen Trainergespanns Mike Niebauer und Niko Salassidis begann maximal schlecht, weil Niebauer zwei Wochen in Urlaub ist und schon in Schwabing als Spieler an allen Ecken und Enden fehlte. In den vergangenen Wochen war der erfahrene Mittelfeldspieler in Garching Abräumer und Anführer. Temperamentsbündel Salassidis gab als alleiniger Trainer in Schwabing wirklich alles und trieb die Garchinger eine halbe Stunde gut an. Zuschauer in direkter Nähe der Garchinger Bank verließen den Sportplatz mit einem Tinitus im Ohr.