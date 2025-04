"Urlaub hat noch keiner gebucht": Pullach plant Überstunden ein

Der SV Pullach hat in dieser Saison schon einige Rückschläge einstecken müssen. Das 1:2 des Landesliga-Vorletzten gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach Ende September war ein besonders herber: Trotz Führung und Überzahl gaben die Raben das Spiel durch ein äußerst kurioses Ausgleichstor und einen Last-Minute-Treffer aus der Hand. „Das gehörte sicher zu den bittersten Niederlagen. Aber an das Hinspiel denke ich gar nicht mehr. Wir müssen in den nächsten Spielen alles raushauen“, blickt Trainer Vinzenz Loistl indes nur noch nach vorne, auf das Rückspiel am Samstag (14 Uhr) in Hallbergmoos.