Urgestein von Erzgebirge Aue bleibt: Mit 38 Jahren in die Regionalliga

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Der FC Erzgebirge Aue geht mit einer seiner treuesten Stützen in die Regionalliga Nordost. Martin Männel hat seinen Vertrag für die Saison 2026/2027 verlängert. Der 38-jährige Torhüter wird beim anstehenden Neustart zwar eine veränderte Rolle einnehmen, bleibt dem Kumpelverein jedoch erhalten und plant bereits für die Zukunft.

Der FC Erzgebirge Aue kann beim bevorstehenden Neubeginn in der Regionalliga Nordost auf eine der bewährtesten Kräfte der 80-jährigen Vereinsgeschichte bauen. Für den „ewigen Martin“ ist der Verbleib im Lößnitztal eine echte Ehrensache. Er bleibt seinem Verein erhalten, um seine große Erfahrung einzubringen und den jüngeren Torhüterkollegen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Zeitgleich bereitet sich der Rekordspieler des FCE bereits auf die Phase nach seiner aktiven Laufbahn vor.

Eine neue Rolle für den Routinier

In der kommenden Spielzeit wird sich die sportliche Ausgangslage für den Schlussmann allerdings verändern, da er nicht mehr als Stammkraft eingeplant ist. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert: „Wir hatten mehrere konstruktive Gespräche, in denen beide Seiten ihre Vorstellungen sehr offen geäußert haben. Martin Männel wird 2026/27 nicht als Nummer eins gesetzt sein. Aber wenn die Mannschaft ihn mit all seiner Erfahrung braucht, ist er wie in den vergangenen 18 Jahren zur Stelle“. Zudem weist der Kaderplaner darauf hin, dass auch der Übergang für eine berufliche Orientierung im Verein für den nunmehr 38-Jährigen konkretisiert wurde.

Die Bilanz einer lebenden Legende

Die Verbundenheit des Torwarts mit dem Klub ist historisch. Männel trägt bereits seit dem Jahr 2008 das Trikot der Veilchen, wurde als lebende Legende in die Elf aller Zeiten gewählt und stand bislang in 596 Pflichtspielen für den FCE zwischen den Pfosten. Zuletzt war dies beim 2:0-Finalsieg im Landespokal beim FSV Zwickau der Fall. Er hatte in seiner langen Dienstzeit zudem maßgeblichen Anteil an zwei Aufstiegen in die 2. Bundesliga und zählt nach wie vor zu den Besten seines Fachs.

Die Chance im anstehenden Umbruch

Obwohl der sportliche Rückschlag schmerzt, blickt der Torhüter mit Vorfreude und Kampfgeist auf die kommenden Aufgaben in der neuen Liga. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Martin Männel bei der Verlängerung seines Vertrages: „Auch wenn der Stachel des Abstiegs tief sitzt, habe ich schon zweimal einen großen Umbruch miterlebt. Er bietet immer auch eine Chance. Erneut einen Beitrag zu leisten in einer auch für mich neuen Ausgangssituation, ist eine große Herausforderung. Ich fühle mich gut und freue mich auf die neue Saison mit vielen Ostderbys“.