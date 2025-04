Urgestein verlässt Viktoria Gesmold - Melle ruft

Denn vom Ligakonkurrenten Viktoria Gesmold wird der 25-jährige Til Specht nach Melle wechseln. Specht durchlief die gesamte Jugend bei Viktoria Gesmold und ging 2017 seine ersten Schritte im Herrenbereich für die Viktoria. Damals in der Kreisliga, wo Specht über zwei Saisons in 41 Spielen 17 Tore erzielte und den Aufstieg in die Bezirksliga feierte.

Seitdem spielte man also in der Bezirksliga, die man 2023 verließ. In der Aufstiegssaison stand Specht in 18 von 22 Spielen in der Startelf und steuerte sieben Treffer bei. Auch in der vergangenen Saison war der Defensivmann, genau wie in der aktuellen Saison, ein absoluter Stammspieler. Insgesamt kommt der Freistoßspezialist auf 50 Landesliga-Spiele und acht Landesliga-Tore. Bei der schwächsten Offensivabteilung der Liga erzielte Specht, geteilt, die bislang meisten Tore für Gesmold.