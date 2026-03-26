Urgestein und Torgefahr bleiben erhalten

Der FSV Dörnberg stellt früh die Weichen für die Saison 2026/27. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Rico Lotzgeselle und Toni Dombai ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Der Club bindet damit zwei Spieler, die für unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Qualitäten stehen: Verlässlichkeit und Identifikation auf der einen, Durchschlagskraft im Angriff auf der anderen Seite.

Lotzgeselle gilt beim FSV als Eigengewächs und verkörpert nach Vereinsangaben Kontinuität, Einsatz und Verbundenheit – nicht nur mit Blick auf die Mannschaft in der Verbandsliga, sondern „im gesamten Verein“. Für Dörnberg ist die Verlängerung daher mehr als eine reine Personalie: Sie ist ein Signal, dass die sportliche Entwicklung auf einem stabilen Fundament weitergehen soll.

Mit der Zusage von Dombai sichert sich der FSV zugleich ein offensives Ausrufezeichen. Der Angreifer wird vereinsintern als „Top-Angreifer“ beschrieben, der seine Qualität „Woche für Woche“ unter Beweis stelle und als wesentlicher Garant für den sportlichen Ertrag gilt. In einer Liga, in der Nuancen oft über Punkte entscheiden, zählt ein verlässlicher Torjäger zu den wertvollsten Bausteinen.