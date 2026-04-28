Urgestein übernimmt die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen

Oberweikertshofens Fußballvorstand Martin Steininger (l.) und Fabio Gonschior. – Foto: Dieter Metzler

Der frühere Kapitän des SC Oberweikertshofen kehrt nach einer Pause zurück. Fabio Gonschior wird Spielertrainer beim Kreisliga-Team.

Fabio Gonschior kehrt zum SC Oberweikertshofen zurück – und übernimmt dort gleich Verantwortung. Der frühere Kapitän der Landesliga-Mannschaft wird in der kommenden Saison Spielertrainer der Kreisliga-Elf. Der 28-Jährige folgt auf Daniel Stapfer, der bekanntlich zum SV Günding wechselt.

Im Juni 2025 hatte Gonschior eine Pause eingelegt. Er fühlte sich ausgepowert und hatte vorerst die Lust am Fußball verloren. Nun ist die Motivation zurück. „Die Pause hat mir gutgetan. Ich habe den Fußball einmal aus einer anderen Perspektive verfolgt. Jetzt habe ich wieder Lust und freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt er.

Fußballvorstand Martin Steininger hatte ihn angesprochen, ob er sich die zweite Mannschaft vorstellen könne. Lange überlegen musste Gonschior nicht. „Ich bin sehr froh, dass wir Fabio zurückholen konnten“, sagt Steininger. Der Kontakt zu ihm sei nie abgerissen. „Er passt menschlich zu uns, und auch die Mannschaft hat ihn bei der Vorstellung positiv aufgenommen.“

Ich möchte in erster Linie eine Wohlfühlatmosphäre schaffen.

Fabio Gonschior

Unterstützt wird Gonschior von Lukas Wizani, der bereits unter Stapfer als Co-Trainer gearbeitet hat. Sportlich formuliert der neue Spielertrainer seine Ziele bewusst bodenständig. „Ich möchte in erster Linie eine Wohlfühlatmosphäre schaffen“, sagt er. „Ich bin überzeugt, dass dann alle mitziehen, auch bei Übungen, die vielleicht mal eklig sind.“

Gonschior, der in Fürstenfeldbruck lebt und als Projektingenieur arbeitet, begann seine Laufbahn in der G-Jugend des SC Maisach. Später wechselte er in die U13 des SC Fürstenfeldbruck, spielte dort in der Bezirksoberliga und schaffte den Sprung in die BFV-Regionalauswahl. Bei einem Sichtungsturnier in Garching wurde auch der Hamburger SV auf ihn aufmerksam. „Das war eine coole Erfahrung“, erinnert er sich.

Statt nach Hamburg zog es ihn jedoch zum FC Bayern. Dort durfte er drei Jahre lang vom Profifußball träumen. „Zwei Jahre waren sehr erfolgreich“, sagt Gonschior. In dieser Zeit war David Alaba sein Co-Trainer. Im dritten Jahr verlor er nach einem Muskelfaserriss jedoch den Anschluss. Danach musste er seine Hoffnungen auf eine Profikarriere begraben. „Da hatte ich einen gehörigen Durchhänger“, sagt er.