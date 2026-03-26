Urgestein Mikail Alici behauptet sich beim TuS Lörrach-Stetten

„Immer Vollgas geben“: Mikail Alici (links) erzielte beim Rückrundenstart in Murg sein erstes Saisontor. Am Ende feierte der TuS einen 13:0-Kantersieg. | Foto: Gerd Gründl

Mikail Alici ist eines der letzten Eigengewächse bei Fußball-Bezirksligist TuS Lörrach-Stetten. Beim Primus kämpft der 26-Jährige, der für die BZ den 19. Spieltag tippt, um seinen Platz im Mittelfeld.

Treue, Loyalität, Vereinsliebe: Werte, die im modernen Profifußball nicht mehr den allerhöchsten Stellenwert genießen. Manchmal gibt es sie aber noch. Kicker, die sich so heimisch, geborgen und glücklich bei ihrem Verein fühlen, dass sie fast ihre gesamte Karriere nur für diesen einen Club auflaufen. Wie Mikail Alici. Praktisch seine gesamte Laufbahn hat der 26-Jährige bisher beim TuS Lörrach-Stetten an der Tullastraße verbracht."

Das erste Mal, dass ich gegen das runde Leder getreten habe, war bei Rot-Weiss Lörrach in der Pampersliga", erinnert sich der Stettener Dauerbrenner an den Beginn seiner Fußballerzeit. Aber schon ein Jahr später wechselte er zum TuS. Wenn man seinen Aussagen Glauben schenken darf, "werde ich wohl hier auch meine Karriere beenden".