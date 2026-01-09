Urgestein löst Vertrag beim Oberligisten im Winter auf

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es in der Winterpause einen weiteren Abgang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Alles Gute für das, was kommt. Ein Abschied. Viel Dankbarkeit. Alles Gute, Thanh.

Ein Kapitel geht zu Ende. Nach vielen Jahren im Trikot des FSV 08 beginnt für Thanh ein neues – außerhalb des Platzes, mit neuen Prioritäten. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und deine Identifikation mit unserem Verein. Du wirst hier fehlen.

Mit diesen Worten verabschiedet sich Ngo von den Fans:

"Liebe 08-Familie,

2015 bin ich als 21-jähriger junger Mensch zu diesem Verein gekommen.

Zehn Jahre später, nach rund 200 Spielen sowie vielen besonderen Momenten und Menschen, die ich kennenlernen durfte, fällt mir dieser Abschied alles andere als leicht.

Mit der Geburt unseres Sohnes Ende November haben sich meine Prioritäten verschoben.

Jetzt, wo wir uns als kleine Familie neu kennenlernen und zusammenwachsen, möchte ich für meine Frau und unseren Sohn da sein.

Gerade im Abstiegskampf braucht es 100 Prozent Fokus und Verfügbarkeit.

Das kann ich mit meinem Job, meiner Firma regiolize und in meiner neuen Rolle aktuell nicht mehr vollständig gewährleisten.

Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie Ende Dezember meiner Entscheidung zur Auflösung des Vertrags zugestimmt haben.

Mir war es wichtig, so frühzeitig Klarheit zu schaffen, damit Ferdi Groß in seiner neuen Funktion die Möglichkeit hat, die entstandene Lücke in der Wintertransferphase zu schließen und dem Trainer einen vollständigen Kader für die Rückrundenvorbereitung zur Verfügung zu stellen.

Genau das braucht und verdient es, damit unser Coach seine Philosophie bestmöglich umsetzen kann.

Ich bin fest davon überzeugt, dass mit Zusammenhalt, Vertrauen, der Arbeit des Trainers und dem Einsatz der Mannschaft der Klassenerhalt gelingt.

Ich werde es sehr vermissen, das Trikot von 08 für euch zu tragen, und wünsche meiner Mannschaft eine harte Vorbereitung – und damit ihr, liebe 08-Familie, in der Rückrunde eine Mannschaft auf dem Platz seht, die alles dafür tut, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Macht’s gut.

Euer Thanh"