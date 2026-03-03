Urgestein Helge Janssen erleidet Patellasehnenriss

Beim Testspiel gegen den VfL Oldenburg II (2:2) ereignete sich für den Bezirksligisten Große Fehn ein schwerer Rückschlag. Abwehrstütze Helge Jansen zog sich einen Patellasehnenriss im linken Knie zu. Das gab der Verein via Instagram preis..

Der Verein teilte mit: „Schockmoment im Testspiel: Unser Helge hat sich einen Patellasehnenriss im linken Knie zugezogen. 😔 Die OP ist gut verlaufen – jetzt heißt’s Ruhe, Reha und stark zurückkommen. Wir stehen hinter dir, Helge!“

Für den Tabellenzweiten ist der Ausfall besonders bitter. Der 32-Jährige ist seit fast 15 Jahren eine feste Größe in der Defensive und stand in der laufenden Saison 15 Mal auf dem Platz. Großefehn ist aktuell unbesiegt und liegt sechs Punkte hinter Spitzenreiter Pews­um, der allerdings zwei Spiele mehr absolviert hat.

Nun beginnt für Jansen die Reha-Phase, während sich die Mannschaft auf den weiteren Saisonverlauf konzentriert. Weiter geht es am 7. März mit dem Auswärtsspiel beim FC Norden.