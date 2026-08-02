Urgestein geht beim Kreisligisten und zwei weitere Transfers

– Foto: Markus Mutz

Der Stuttgarter SC verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen mit Samet Uz. Der 28-jährige Mittelstürmer kehrt nach einer längeren fußballbedingten Pause, die durch Ausbildung, Studium und Beruf geprägt war, auf den Platz zurück. Ausgebildet wurde er in der Jugend des SV Vaihingen. Mit seiner Erfahrung, Motivation und seinem Ehrgeiz soll Uz die Offensive des SSC verstärken. Der Verein freut sich über den Neuzugang und wünscht ihm einen erfolgreichen Neustart, viele Tore sowie eine verletzungsfreie Saison.

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TSV Wolfschlugen

Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Louis Koschinski. Der 17-Jährige wechselt aus der A-Jugend der SGM FV Neuhausen/TSV Wolfschlugen zu den Hexabannern. Das Offensivtalent kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Sturm eingesetzt werden. Obwohl Koschinski weiterhin für die A-Junioren spielberechtigt ist, soll er bereits erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln. Der TSV heißt seinen Nachwuchsspieler herzlich willkommen und freut sich auf seine weitere Entwicklung.

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TSV Flacht

Nach zwölf Jahren im Aktivenkader verlässt Mario Morlok den TSV Flacht aus der Kreisliga A2 Enz/Murr. Der 29-jährige Torspieler absolvierte 50 Ligaspiele für die Schwarz-Blauen und erwies sich stets als verlässliche Nummer zwei. Verletzungen begrenzten zuletzt seine Einsatzzeiten, dennoch blieb Morlok auf und neben dem Platz eine wichtige Stütze. Künftig läuft er für den TSV Malmsheim auf. Der TSV bedankt sich für seinen langjährigen Einsatz und wünscht ihm alles Gute.

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