Urgestein bleibt

Der VfL Kassel treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit klarer Linie voran – und kann den Verbleib eines weiteren Spielers vermelden, der den Verein seit Jahren prägt. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Farzam Amiraraghi dem VfL erhalten.

Der Fokus der Nachricht liegt auf einem Spieler, dessen Verbindung zum Klub weit über das Tagesgeschäft hinausreicht. Seit der G-Jugend trägt Amiraraghi das Trikot des VfL, seit inzwischen mehr als 15 Jahren. Damit steht er exemplarisch für Vereinstreue in einer Zeit, in der personelle Wechsel im Amateurfußball längst zur Normalität geworden sind.

Der Verein beschreibt Amiraraghi als unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. Auf dem Platz zeichne ihn vor allem seine Vielseitigkeit und Verlässlichkeit aus, daneben stemme er abseits des Rasens sein Studium. Es ist genau dieses Gesamtbild, das den Spieler für den VfL so wertvoll macht: einer, der sportlich funktioniert und zugleich den Charakter des Vereins mitprägt.