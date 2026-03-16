Urgestein bleibt

Der VfL Kassel treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit klarer Linie voran – und kann den Verbleib eines weiteren Spielers vermelden, der den Verein seit Jahren prägt. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Farzam Amiraraghi dem VfL erhalten.
Der Fokus der Nachricht liegt auf einem Spieler, dessen Verbindung zum Klub weit über das Tagesgeschäft hinausreicht. Seit der G-Jugend trägt Amiraraghi das Trikot des VfL, seit inzwischen mehr als 15 Jahren. Damit steht er exemplarisch für Vereinstreue in einer Zeit, in der personelle Wechsel im Amateurfußball längst zur Normalität geworden sind.
Der Verein beschreibt Amiraraghi als unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. Auf dem Platz zeichne ihn vor allem seine Vielseitigkeit und Verlässlichkeit aus, daneben stemme er abseits des Rasens sein Studium. Es ist genau dieses Gesamtbild, das den Spieler für den VfL so wertvoll macht: einer, der sportlich funktioniert und zugleich den Charakter des Vereins mitprägt.
Bereits zuvor hatten die Kasseler die Verlängerungen von Kapitän Alessandro Vizza und Torjäger Marvin Moldenhauer öffentlich gemacht. Mit der Zusage von Amiraraghi kommt nun ein weiterer Akteur hinzu, der für Kontinuität und Identifikation steht. Während Vizza als Führungsfigur und Moldenhauer als wichtiger Offensivspieler zentrale Rollen einnehmen, verkörpert Amiraraghi vor allem die enge Bindung an den Verein – als echtes VfL-Eigengewächs.
Für den VfL Kassel ist seine Verlängerung deshalb mehr als eine Randnotiz. Sie ist ein Zeichen dafür, dass der Klub in der kommenden Saison nicht nur auf Qualität, sondern auch auf gewachsene Strukturen und vertraute Gesichter setzt.