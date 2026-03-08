Urgestein bleibt

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Die SG Reinhardshagen hat die erste personelle Weiche für die kommende Spielzeit gestellt: Dennis Waldeck hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 31-Jährige ist damit der erste Spieler des Gruppenligisten, der seine Zusage für die nächste Saison gegeben hat.

Für die SG Reinhardshagen ist die Verlängerung ein frühes Zeichen der Kontinuität. Vereinsurgestein Dennis Waldeck zählt seit Jahren zum Defensivgerüst, kam in dieser Saison allerdings bislang nur im Kreispokal zu Pflichtspielminuten. Gleichwohl könnte seine Zusage über den Sommer hinaus nun den Auftakt für die weiteren Personalgespräche beim Gruppenligisten bilden.