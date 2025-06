Urdorfs Bollwerk hält auch in Horgen

In einem vorgezogenen Spiel der 24. Runde vom Pfingst-Samstag wehrt Urdorfs Defensive auch in Horgen allen Bemühungen des Gegners, sodass ein Tor zum 1:0-Sieg reicht.

Urdorfs Hintermannschaft ist nicht zu überwinden

Die Limmattaler vom Chlösterli bestechen dieses Frühjahr durch eine beeindruckende Konstanz, basierend auf einer Defensive, die seit dem Jahreswechsel erst 5 (!) Gegentore kassierte und auch Horgen abblitzen liess. Das Tor von Daniel Borner in der 26. Minute bedeutete bereits die Entscheidung. Nur so nebenbei sei auch erwähnt, dass der frischgebackene Aufsteiger Zürich City in Urdorf 1:4 tauchte und so eine der nur 2 Saison-Niederlagen bezog. Horgen spielte eine herausragende Hinrunde, das neue Trainergespann kann nun getrost die kommende Spielzeit planen.

