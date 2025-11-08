Urdorf nimmt Hürde Einsiedeln und baut Sieges-Serie aus

Urdorf zum Dritten

Der FC Urdorf, zuletzt drei Spiele in Serie ungeschlagen, traf auf den FC Einsiedeln, die sogar bereits auf vier Partien in Folge ohne Niederlage zurückblicken können. Damit lagen beiden Teams vor dem Aufeinandertreffen auch in den Top-5 der Formtabelle.



Dem Heimteam gelang der bessere Start und nach 17. Minuten die Führung durch Ivan Blasi. Mit einem Sieg würde die Urdorfer bis auf zwei Zähler zu Einsiedeln aufschliessen. Die Partie war mit dem ersten Treffer also entsprechend lanciert. Nach einer halben Stunde legten die Gastgeber nach und Ronel Miakallo stellte auf 2:0. Mit dem Zweitore-Vorsprung ging es in die Pause.



Der Vorsprung hielt bis zur 65. Minute. Dann verkürzte Leandro Albert auf 2:1 und sorgte nocheinmal für Spannung. Doch die Schwyzer konnten keinen weiteren Treffer mehr nachlegen und müssen sich am Ende knapp mit 2:1 geschlagen geben. Die Hausherren holen hingegen den dritten Dreier in Serie.



Vor vier Spieltagen lag Urdorf noch auf dem letzten Platz und hat sich mittlerweile bis auf den 8. Zwischenrang vorgeschoben. Einsiedeln bleibt trotz Niederlage vorerst auf dem 5. Rang, kann aber nach der Sonntagsrunde noch den einen oder anderen Platz verlieren und abrutschen.



