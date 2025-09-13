Urdenbachs Frauen müssen sich schnell akklimatisieren

Ist der TSV also zu gut für die Landesliga aber nicht gut genug für die Niederrheinliga? Vor dem anstehenden Stadtduell mit der DJK Tusa 06 kann Urdenbachs Trainer diese Frage nicht kategorisch verneinen. „Der Sprung ist einfach sehr groß. Wir leben von einer gewissen Eingespieltheit und Kompaktheit. Beides hat in der Landesliga oft gereicht, um Spiele zu dominieren und letztlich souverän aufzusteigen. Aber in der Niederrheinliga sind die Gegnerinnen darüber hinaus noch individuell stärker und athletischer“, zählt Boll die Unterschiede auf.

Auch der kommende Gegner und langjährige Rivale scheint Urdenbach momentan ein ganzes Stück voraus zu sein. Unter Svante Rasmus kam Tusa glänzend aus den Startlöchern. Nach den 2:1-Auftaktsiegen über den SV Budberg und Union Nettetal in der Liga zog die Rasmus-Elf am vergangenen Wochenende mit einem 6:3 über den Osterather SV Meerbusch auch souverän die zweite Runde des Niederrheinpokals ein. Zudem hielt sich Tusa im Kreispokal schadlos – gegen den TSV Urdenbach hieß es Ende August 4:2 für die Fleherinnen. „Da haben wir zu Beginn große Probleme gehabt und sind dann noch einmal zurück ins Spiel gekommen“, erinnert sich Michael Boll.

Chance auf schnelle Revanche

Die Gelegenheit zur schnellen Revanche kommt dem Coach nun sehr gelegen. „Ich bin gespannt, welches Team welche Erkenntnisse aus der Partie gezogen hat und entsprechend reagieren wird. Wir müssen zusehen, mehr Emotionalität auf den Platz zu bekommen. Denn in der Hinsicht war uns Tusa gerade am Anfang schon überlegen“, analysiert Boll. Ob das dann schon ausreicht, um den noch ungeschlagenen Nachbarn zu bezwingen, bleibt abzuwarten.

Gerade in der Offensive drückt der Schuh. Während die angeschlagene Lisa Peters zumindest bald wieder auf den Platz zurückkehren dürfte, fehlt Alleskönnerin Jaclyn Schwarz an allen Ecken und Enden. Die auch als Torfrau einsetzbare Schwarz war in der Vergangenheit die mit Abstand torgefährlichste Akteurin im Kader, musste ihre Karriere im Sommer aber mit nur 24 Jahren verletzungsbedingt beenden. Gleichwertigen Ersatz fand Urdenbach nicht. „Wir werben keine Spieler von außen ab, sondern arbeiten mit den Spielerinnen, die kommen“, sagt Boll. Mit ihnen will der Coach die Liga halten. „Der Klassenerhalt wäre wirklich ein toller Erfolg.“