Urbichs Lauf geht weiter, doch Gladbach profitiert nicht davon

Es wurde also das von Polanski erwartete intensive Spiel. In der 25. Minute erzielte Edison Garshi die Führung für die Gäste aus Gelsenkirchen. Zehn Minuten später legte Yassin Ben Balla nach. Mit dem 0:2-Rückstand gingen die Gladbacher in die Pause.

In der 59. Minute kam Polanskis Team heran, Schalkes Torwart Johannes Siebeking ließ einen harmlosen Rückpass von Tim-Justin Dietrich zum 1:2 über die Linie rollen. Doch die Schalker konterten die Gladbacher Ergebnis-Kosmetik nur wenige Minuten später mit ihrem dritten Treffer des Tages. Bojan Potnar war der Torschütze. Allerdings haben die Gladbacher, bei denen in Veit Stange ein wichtiger Stabilisierungsfaktor im defensiven Mittelfeld wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlte, ja Jan Urbich, den Torgaranten.

Urbich trifft weiter

Der in diesem Sommer von Kickers Offenbach geholte Mittelstürmer setzte gegen Schalke seinen Lauf in dieser Saison fort und sorgte nach 65 Minuten mit seinem zehnten Tor in dieser Spielzeit für den erneuten Anschluss. In den vergangenen sechs Spielen traf der 21-Jährige immer mindestens einmal.