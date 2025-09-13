Urbichs Lauf geht weiter, doch Gladbach profitiert nicht davon

Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat die erste Niederlage dieser Regionalliga-Saison kassiert. Gegen die zweite Mannschaft von Schalke 04 gab es am Samstagnachmittag im Rheydter Grenzlandstadion eine 2:4-Niederlage. Die Schalker zogen in der Tabelle damit nach Punkten gleich mit den Borussen, beide Mannschaften haben 14 Zähler eingesammelt. Doch aufgrund der besseren Torbilanz rangieren die Gladbacher, die als Zweiter in dieses siebte Saisonspiel gingen, nun einen Platz hinter dem Gegner, der auf Platz vier kletterte.
„In der zweiten Hälfte haben wir Intensität und Emotionalität erhöht, uns dadurch mehr Spielanteile erarbeitet und uns wieder herangekämpft. Letztlich haben wir aber zu leichte Gegentore kassiert, so dass wir heute nichts mitnehmen können", bilanzierte Trainer Eugen Polanski.
Es wurde also das von Polanski erwartete intensive Spiel. In der 25. Minute erzielte Edison Garshi die Führung für die Gäste aus Gelsenkirchen. Zehn Minuten später legte Yassin Ben Balla nach. Mit dem 0:2-Rückstand gingen die Gladbacher in die Pause.
In der 59. Minute kam Polanskis Team heran, Schalkes Torwart Johannes Siebeking ließ einen harmlosen Rückpass von Tim-Justin Dietrich zum 1:2 über die Linie rollen. Doch die Schalker konterten die Gladbacher Ergebnis-Kosmetik nur wenige Minuten später mit ihrem dritten Treffer des Tages. Bojan Potnar war der Torschütze. Allerdings haben die Gladbacher, bei denen in Veit Stange ein wichtiger Stabilisierungsfaktor im defensiven Mittelfeld wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlte, ja Jan Urbich, den Torgaranten.
Der in diesem Sommer von Kickers Offenbach geholte Mittelstürmer setzte gegen Schalke seinen Lauf in dieser Saison fort und sorgte nach 65 Minuten mit seinem zehnten Tor in dieser Spielzeit für den erneuten Anschluss. In den vergangenen sechs Spielen traf der 21-Jährige immer mindestens einmal.
Hernach mühten sich die Gladbacher weiter, die sich anbahnende Niederlage noch abzuwenden, zumal gegen dezimierte Schalker, bei denen Verteidiger Mika Khadr kurz vor Schluss vom Platz gestellt wurde. In der vierten Minute der Nachspielzeit war die Hoffnung der Gladbacher jedoch dahin. Schalke schlug wieder zu, der eingewechselte Jakob Sachse sorgte für die endgültige Entscheidung in diesem Spiel.