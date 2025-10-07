Urbichs Aufstieg ist bemerkenswert – „Lange darauf hingearbeitet“

Das größte Spiel seiner bisherigen Karriere hatte Jan Urbich im Oktober 2024 gemacht. Mit den Kickers Offenbach ging es in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen den Karlsruher SC. Fünf Minuten vor dem Ende wurde Urbich eingewechselt, die Partie ging mit 0:2 verloren. Rund 20.000 Zuschauer waren vor rund einem Jahr am Bieberer Berg in Offenbach dabei, am Sonntagabend wurde all das für Urbich getoppt: Vor 44.000 Fans feierte er im Borussia-Park sein Bundesliga-Debüt gegen den SC Freiburg. Urbich erhielt beim 0:0 das Vertrauen von Trainer Eugen Polanski, unter dem Urbich in dieser Saison in sieben Regionalliga-Einsätzen zehn Tore für die U23 erzielt hat.
21 Minuten durfte Urbich gegen Freiburg ran. „Das ist der Traum eines jeden kleinen Jungen. Ich habe lange darauf hingearbeitet und bin überglücklich, dass Eugen mir die Chance gegeben hat“, sagte Urbich, der zuletzt häufiger am Training der Profis teilnahm. „Ich bin mit dem Gefühl ins Spiel reingegangen, dass etwas möglich ist und ich reingeworfen werden kann. Selbst wenn es nicht geklappt hätte, war es eine super Erfahrung und mega aufregend.“
Unter Polanski ist der 21-Jährige nach Charles Herrmann bereits der zweite Bundesliga-Debütant – eine Tatsache, die der Interimscoach nicht zu hoch hängen will. „Ich habe es ja schon gesagt: Es kann ein großer Vorteil sein für die Jugend, aber ich mache das nicht, um irgendwen glücklich zu machen. Es sind Spieler mit Charles und Jan, die sich das verdient haben“, betonte Polanski. „Vielleicht haben sie aufgrund der Kadersituation gerade das Quäntchen Glück. Aber es ist nicht so, dass ich nur Jugendspieler einbringen will, sondern die Profile beobachte und gucke, wen wir einsetzen können“, sagte er.
Wie außergewöhnlich Urbichs frühe Einwechslung in der 69. Minute dennoch war, verdeutlicht die Tatsache, dass Polanski in Kevin Stöger, Shuto Machino und Grant-Leon Ranos noch andere Offensiv-Optionen zur Verfügung hatte, die teilweise deutlich mehr Erfahrung mitbringen.
Urbich kam in der Schlussphase auf neun Ballkontakte, eine Torschussvorlage, zwei geklärte Bälle und fünf Ballverluste. Er selbst sagte zu seiner Leistung: „Ich denke, dass es ordentlich war. Vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu nervös, aber ich glaube, das ist ganz normal beim ersten Spiel.“
Urbichs Werdegang vom Amateurfußballer zum Regionalliga-Torjäger und schließlich zum Bundesliga-Debütanten erinnert an von Semir Telalovic, der mit 23 Jahren unter Daniel Farke Bundesliga-Luft schnuppern durfte – und ein halbes Jahr vor seinem Wechsel zur Gladbacher U23 noch in der sechsten Liga kickte.
Bei Urbich ist es ähnlich. 2022/23 spielte er noch für den FV Biebrich 02 in der Verbandsliga Hessen-Mitte. Die Gegner damals: VfL Biedenkopf, FC Waldbrunn, FV Breidenbach. Es folgten zwei Regionalliga-Saisons in Offenbach mit 50 Ligaspielen, in denen er elf Tore erzielte. Seit Sommer trifft er für die U23 wie am Fließband, mit elf Saisontreffern führt er die Torschützenliste der Regionalliga West an. Ausgebildet wurde Urbich in der Jugend des SV Wehen Wiesbaden.
Dass er über weiteres Entwicklungspotenzial verfügt, hat er in seinen ersten Monaten am Niederrhein eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bereits vor zwei Wochen hatte Polanski mit Blick auf einen möglichen Bundesligaeinsatz Urbichs gesagt: „Ich würde ihm das zutrauen, weil er sich keinen großen Kopf macht, ob er vor 50.000 Zuschauern spielt oder vor 500. Natürlich ist die Qualität der Gegenspieler höher, aber manchmal ist diese Unbekümmertheit gut.“
Die sollte sich Urbich weiter bewahren – und nicht zu viel grübeln, wenn sich die Personalsituation bei den Profis entspannt und er sich bald erst mal wieder in der Regionalliga beweisen muss.