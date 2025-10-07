Urbichs Aufstieg ist bemerkenswert – „Lange darauf hingearbeitet“

Unter Polanski ist der 21-Jährige nach Charles Herrmann bereits der zweite Bundesliga-Debütant – eine Tatsache, die der Interimscoach nicht zu hoch hängen will. „Ich habe es ja schon gesagt: Es kann ein großer Vorteil sein für die Jugend, aber ich mache das nicht, um irgendwen glücklich zu machen. Es sind Spieler mit Charles und Jan, die sich das verdient haben“, betonte Polanski. „Vielleicht haben sie aufgrund der Kadersituation gerade das Quäntchen Glück. Aber es ist nicht so, dass ich nur Jugendspieler einbringen will, sondern die Profile beobachte und gucke, wen wir einsetzen können“, sagte er.