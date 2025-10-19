Urbich – zwischen Berlin und Lotte "Er hat nur 4 Stunden geschlafen"

Als die Mannschaftsaufstellungen fertig gedruckt waren, staunten einige nicht schlecht. Jan Urbich, freitags noch im Bundesligakader bei Union Berlin stand in der Startaufstellung von Trainer Sascha Eickel. Im Auswärtsspiel bei Union Berlin kam der 21-Jährige in der 80. Minute zum Einsatz und durfte die Atmosphäre des Stadions an der alten Försterei aufsaugen. Es war sein zweiter Einsatz im Bundesligateam des ehemaligen U23 Trainer Eugen Polanski. Auch eine Belohnung seiner Leistungen. Mit elf Toren in elf Spielen ist er der Topscorer der U23 Mannschaft, steuerte sogar noch zwei Vorlagen bei und kommt in Summe auf 13 Scorerpunkte in der Regionalliga West. Ein echter Glücksgriff für die Gladbacher, die so den Abgang von Noah Pesch nach Magdeburg eins zu eins kompensieren konnten.



Trotz seines Einsatzes am Freitagabend in Berlin lief er am nächsten Tag im 500 km entfernten Lotte auf. Alleine mit dem Auto benötigt man für die Strecke bei der günstigsten Verkehrslage fünf Stunden. Da das Spiel erst kurz vor elf zu Ende war, konnte ja kaum einer mit seinem Einsatz in der Regionalliga rechnen. Selbst Trainer Sascha Eickel erklärt: "Ich wusste nach dem Spiel unserer Profimannschaft, dass ich mit Jan Urbich rechnen konnte, da er nur etwa zehn Minuten zum Einsatz gekommen war. Wir haben das alles super organisiert bekommen".



Das alleine erklärt schon die Wichtigkeit des Spielers für seine Mannschaft, das komplette Spiel ist fast auf ihn ausgerichtet. Auch in Lotte wurde er sehr oft als Zielspieler gesucht. Eine richtige Torchance konnte sich Jan Urbich nicht erspielen, was eventuell auch an dem ganzen Aufwand und Stress der letzten Stunden lag. Die Müdigkeit war ihm schon ein wenig anzusehen. "Jan wurde nach dem Union Berlin Spiel nach Magdeburg gefahren, wo er in einem Hotel untergebracht wurde. Er hat nur knapp vier Stunden geschlafen. Von Magdeburg wurde er dann nach Bielefeld gebracht, wo ich ihn als Trainer mitgenommen habe. Ich habe ihn dann nach Lotte gebracht, damit er pünktlich in der Regionalliga auflaufen konnte", wie der U23 Coach etwas schmunzelt, verriet.



Zwar gelang dem Angreifer kein Tor, dennoch konnte er mit seiner Mannschaft drei wichtige Punkte erkämpfen. Durch den Siegtreffer von Adozi in der Nachspielzeit. Dabei sammelte der U23 Stürmer nicht nur wertvolle Einsatzminuten, sondern spielte sogar die 90 Minuten komplett durch.