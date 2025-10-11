Urbich liefert Argumente für die erste Mannschaft

Jan Urbich einen Senkrechtstarter bei Borussia Mönchengladbach zu nennen, dürfte nicht allzu verwegen sein. Schließlich hatte der Stürmer der U23, der im Sommer von den Kickers Offenbach an den Niederrhein gewechselt war, nach acht Spieltagen in der Regionalliga West bereits elf Saisontore auf seinem Konto. Aktuell ist der 21-Jährige seinem Trainer Eugen Polanski bei den Profis eine wertvolle Hilfe in der personell ausgedünnten Offensive.

Das galt auch für das Testspiel der Borussen am Freitag gegen den Zweitligisten Preußen Münster, in dem Urbich als Mittelstürmer beginnen durfte – und seine Qualität als Schnellstarter eindrucksvoll unter Beweis stellte. In der sechsten Minute traf er mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0, und in der zweiten Halbzeit waren sogar nur wenige Sekunden gespielt, als der Angreifer eine Vorlage von Nico Vidic zum 2:1 nutzte.

Urbich hatte seinen Anteil daran, als er die jeweils ersten Angriffe beider Halbzeiten mit einem Torerfolg abschloss. „Stürmer werden an Toren gemessen, aber nicht nur. Man sieht bei ihm, dass dieses Spiel eine andere Intensität hatte. Doch Jan hat sich sehr gut in die Gruppe integriert, es ist wichtig, dass er die letzte und jetzt diese Woche bereits komplett bei uns war“, sagte Polanski, der Urbich vergangenen Sonntag zu seinem Bundesligadebüt verhalf: Beim 0:0 gegen den SC Freiburg war der Stürmer sogar Einwechselspieler Nummer eins noch vor Sieben-Millionen-Mann Shuto Machino.

Urbichs Doppelpack war demnach eine der Geschichten beim 3:2-Sieg der Borussen, nach dem Polanski ein positives Fazit zog. „Es war ein zufriedenstellender Test. Münster hat eine hohe Qualität an den Tag gelegt, wir mussten einiges aushalten, haben aber bis auf den Elfmeter zunächst kaum etwas zugelassen. Und offensiv haben wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte der Coach.

Und da sich die Personallage in der Offensive bis zum nächsten Spiel in der Bundesliga am kommenden Freitag (20.30 Uhr, Dazn) bei Union Berlin nicht sonderlich zum Positiven verändern dürfte, zählt Urbich wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten für mindestens einen Jokereinsatz.

U19-Spieler ebenfalls treffsicher

„Jan hilft uns mit seinen Toren, auch die Spieler im Profikader wissen mittlerweile, dass er da ist, wenn es vor dem Tor zählt. Aber er geht auch jedem Ball hinterher und setzt nach“, sagte Polanski. Das zeige, dass Urbich nicht den ganz klassischen Ausbildungsweg in einem Nachwuchsleistungszentrum hinter sich hat: „Er hat sich durchsetzen müssen. Und er ist demütig und weiß, dass er arbeiten muss.“

Urbich selbst lässt bislang Taten auf dem Platz sprechen, am Freitag gelang ihm das sehr effektiv. Eine weitere Schusschance hatte er kurz nach dem 2:1, da verzog er jedoch deutlich. Es war die Phase, kurz bevor Polanski viele junge Talente aufs Feld brachte. „In der ersten Stunde haben wir einen richtig guten Fußball gespielt. Die Idee hat gestimmt, man sieht, dass sich bei uns etwas entwickelt. Später mit dem ‚Team Jung‘ haben wir defensiv etwas mehr Probleme bekommen, aber trotzdem noch unser drittes Tor geschossen“, sagte Polanski.

Für diesen Treffer zeichnete sich in Iaia Manco Danfa aus der U19 ein weiterer Nachwuchsstürmer verantwortlich, ihm ist der drei Jahre ältere Urbich schon einen Schritt voraus. Zwar gehört er bei Weitem noch nicht zu den Arrivierten, doch am Freitag gehörte er zu jenen, die vorangingen beim 3:2 gegen Münster.

„Argumente für einen Platz im Kader am Freitag hat heute jeder geliefert“, sagte Polanski allgemein nach dem Spiel. Urbich dürfte besonders gute Karten haben, am kommenden Wochenende wieder bei den Profis dabei zu sein, anstatt in der Regionalliga West auf Torejagd zu gehen.