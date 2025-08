Urbich führt Borussias U23 mit Hattrick zum ersten Sieg

Nachdem Borussia Mönchengladbachs U23 vor einer Woche den ersten Saisonsieg noch durch ein Last-Minute-Gegentor gegen Fortuna Düsseldorf II verpasst hatte, gelang am zweiten Spieltag in der Regionalliga West ein nie gefährdeter Erfolg. Die Gladbacher Zweitvertretung gewann beim Aufsteiger Bonner SC 4:0 (1:0) und stellte dabei einen Dreifach-Torschützen: Jan Urbich gelang in der zweiten Halbzeit sogar ein Hattrick.