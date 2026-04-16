Urbar und Issel spielen um den Finaleinzug

Bereits an Karsamstag hatte der 1. FFC Montabaur durch ein 4:0 beim SV Niederemmel das Finale erreicht – die Tore erzielten Verena Weidung (16.), Lara Mohrs (77.) und Luisa Limbach (88., 90.).
Der erste Halbfinalist steht bereits fest, der zweite folgt am Donnerstagabend: Dann steht fest, ob der FC Urbar oder der TuS Issel dem Vorjahressieger 1. FFC Montabaur ins Endspiel des Vereinsticket Rheinlandpokal folgen wird.
Anstoß der Begegnung ist um 20 Uhr. Urbar rangiert derzeit auf dem zehnten Platz der Regionalliga Südwest, Issel auf dem sechsten, in der Liga gewann Issel das Heimspiel mit 2:0.
Bereits an Karsamstag hatte der 1. FFC Montabaur durch ein 4:0 beim SV Niederemmel das Finale erreicht – die Tore erzielten Verena Weidung (16.), Lara Mohrs (77.) und Luisa Limbach (88., 90.).
Quelle: FV Rheinland