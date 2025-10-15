Urbansky nominiert Farwick und Vobian für U 23-Frauen nach

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft muss während der am kommenden Montag startenden Maßnahme auf zwei zuvor nominierte Spielerinnen verzichten: Rafaela Borggräfe wurde für die verletzte Ena Mahmutovic für die Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert. Zudem hat sich Gia Corley aufgrund ihrer doppelten Staatsbürgerschaft, dazu entschieden, an der Maßnahme der US-amerikanischen U 23-Frauen-Nationalmannschaft teilzunehmen und steht somit der DFB-Auswahl nicht zur Verfügung. Michael Urbansky, Cheftrainer der U 23 des DFB, hat nun Thea Farwick vom SV Meppen sowie Selina Vobian vom SC Freiburg nachnominiert.

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft wird am 23. Oktober (ab 18.15 Uhr) in Fulda in der U 23-Spielrunde England empfangen. Tickets für die Partie sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich. Das Spiel wird live und kostenlos auf YouTube, DF1 und DAZN übertragen. Am 27. Oktober (ab 18.30 Uhr) wird die U 23 zudem in Malmö im Länderspiel auf Schweden treffen.