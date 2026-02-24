Urban verkündet Steinach-Abschied und beendet aktive Laufbahn

Nach vielen Jahren zwischen den Pfosten ist Schluss: Spielertrainer Tobias Urban (35) wird seine aktive Karriere als Torwart nach der laufenden Saison beim ASV Steinach beenden und den Verein nach eineinhalb erfolgreichen Jahren auch verlassen. Sein aktueller Übungsleiter-Partner Robert Obermeier (52) bleibt dem derzeitigen Rangfünften der Kreisklasse Straubing hingegen über das Saisonende hinaus erhalten.
"Der Körper gibt mir deutliche Signale. Leider muss ich Tribut zollen. Dennoch wollte ich immer selbst entscheiden, wann ich meine Karriere beende und nicht durch eine Verletzung gezwungen werde aufzuhören", lässt Tobias Urban wissen. Der frühere Bezirksliga-Goalie möchte in der Frühjahrsrunde das Maximum herausholen und sich dann verabschieden. "Ich werde die letzten Spiele genießen und versuchen, meine Karriere bestmöglich zu beenden", betont der 35-Jährige, der als Spielertrainer eine wichtige Rolle im Verein eingenommen hat.
Verein bedauert Abschied
Dennis Teichert, Sportlicher Leiter des ASV Steinach, bedauert den Urban-Schritt: "Tobi hört leider auf. Das ist menschlich, wie sportlich ein herber Verlust.“ Gleichzeitig stellt Teichert klar: "Wir haben frühzeitig mit unseren Trainer Robert Obermeier verlängert. Durch den Umstand, dass Tobi aufhört, konnten wir mit der aktuellen Trainerkonstellation leider nicht weitermachen." Der Verein befindet sich nun auf der Suche nach einem Co-Spielertrainer. "Wir wünschen Tobi sowohl privat als auch in seiner neuen Rolle als Linientrainer alles Gute und hoffen, ihm ein schönes Karriereende bereiten zu können“, so Teichert weiter.
Zukunft offen – Fokus auf Trainerrolle
Ganz vom Fußball verabschieden wird sich Urban allerdings nicht. Eine Tätigkeit als Übungsleiter kann er sich weiterhin sehr gut vorstellen. "Gerne würde ich den nächsten Schritt gehen und als Linientrainer weitermachen. Mir macht die Arbeit mit einer Mannschaft einfach Spaß“, sagt Urban. Eine neue Herausforderung komme jedoch nur in Betracht, wenn er "zu 100 Prozent von einem neuen Verein überzeugt“ sei. Bis zum Saisonende liegt der Fokus das Keepers aber voll beim ASV Steinach – und auf einem würdigen Abschied zwischen den Pfosten.