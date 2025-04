Urban-Elf ist Meister, Kampf um Platz 2 wieder spannender

Die Party konnte also doch abgehen und da drückte man gleich mächtig aufs Gaspedal. Sofort wurden Bierflaschen von ihrem Deckel befreit, Rauchgranaten in den Vereinsfarben gezündet, so dass man die Vereinsfarben in rot und schwarz als Schwaden über dem Schönkircher Sportplatz sehen konnte. Die Meister-Shirts lagen bereit, nach kurzem Jubelsturm, vielen Umarmungen und Gesängen und dem obligatorischen Meisterfoto hieß es "auf nach Oberwildenau ins Sportheim!" Nach Autokorso durch den Ort warteten schon viele auf den Meister, es war brechend voll, eine nicht enden wollende Feier begann, einige Spieler übernachteten gar im Sportheim, um am Montag die Sause fortzusetzen.

Dass man nun auch eine Etage höher immer wieder einmal feiern könne, erscheint sicherlich möglich. Zwar wird der ein oder andere Spieler anderswo eine neue Herausforderung suchen (so wie Ludwig Tannhäuser, der zur SpVgg Trabitz geht), dadurch entstandene Verluste will man in jedem Fall kompensieren. Man wolle sich gut aufstellen für die Kreisliga, dazu gehöre, dass man auch für Verstärkungen sorge, wie Spielertrainer Sebastian Urban im Gespräch mit den Oberpfalzmedien ankündigt. Ein eigenständiger 20-Mann-Kader – unabhängig vom Landesliga-Aufgebot – soll das Ziel sein, auch um personelle Probleme wie in der laufenden Saison auszuschliessen. So mussten gar ehemalige Spieler reaktiviert werden, oder Akteure aus dem Landesliga-Kader einspringen. Über 40 Spieler habe man bislang eingesetzt, sogar der Platzwart habe ausgeholfen, wie Urban mit einem Schmunzeln erzählt. Letztlich habe die Geschlossenheit zum großen Erfolg geführt, da ein jeder 100 Prozent für den Sportclub gegeben habe, erklärt der "Meistermacher" weiter. Ob man in der Kreisliga nun im Norden oder Süden an den Start gehen müsse, wäre egal. Die Hauptsache wäre, am Ende die Liga zu halten, so der 31jährige, der zusammen mit Trainerroutinier "Girgl" Ramsauer eine Mannschaft formte, die bislang eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann und die sich die Meisterschaft mehr als verdient hat: 18 Siege, 3 Unentschieden und nur 1 Niederlage sprechen für sich.

Kurz ein Blick auf die Ergebnisse der Runde 22: Der Meister steht also fest, das Buhlen um Platz 2 dagegen nimmt nach der Niederlage der Ostler (2./43) wieder an Spannung zu. Der SV Waldau (3./41 - 4:0 gegen Vohenstrauß II) und die SpVgg Pirk (4./40 - 2:1 in Pleystein) sitzen der Bezirksligareserve nun im Nacken. Im Tabellenkeller gibt es zwei Gewinner des Spieltags: Die SpVgg Windischeschenbach (11./22 - 3:1 beim ASV Neustadt) und der zum dritten Mal in Folge siegreiche SV Altenstadt/WN (10./24 - 2:0 gegen Schlußlicht Störnstein/Wurz) haben ihre "Sechs-Punkte-Matches" gewonnen und eminent wichtiges Punktegut im Daseinskampf gesammelt. "Düster" bleibt es für die SpVgg Vohenstrauß (12./19), den ASV Neustadt (13./17) und die SG Störnstein/Wurz (14./14), die allesamt verloren und für die die Lage immer dramatischer wird.

Im Rückblick die Partien der Runde 22 in der Kreisklasse Ost: