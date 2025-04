– Foto: Manni Hermes

Urbainski schreibt Vereinsgeschichte – Verein bedankt sich emotional Ehemaliger Kapitän, Pokalheld und Co-Trainer beendet aus persönlichen Gründen seine Zeit beim SVA

Der SV Atlas Delmenhorst verliert zum Saisonende eine seiner prägenden Figuren der vergangenen Dekade: Co-Trainer Florian Urbainski, vereinsintern besser bekannt als „Benno jr.“, wird seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern. Nach zehn Jahren in unterschiedlichsten Rollen verabschiedet sich der 33-Jährige vom Verein – aus persönlichen Gründen, wie er selbst erklärt.

Im Sommer 2015 war Urbainski als Torhüter von Werder Bremen II zum damaligen Bezirksligisten gewechselt – eine Entscheidung, die den Startschuss für eine außergewöhnliche Laufbahn beim SVA markierte. In nur drei Jahren führte sein Weg mit Atlas von der Bezirksliga in die Regionalliga – ein sportlicher Aufstieg, der 2019 mit dem Gewinn des Niedersachsenpokals und dem Einzug in den DFB-Pokal gekrönt wurde. Insgesamt absolvierte er 106 Ligaspiele für die Delmenhorster, bevor er 2022 in den Trainerstab wechselte – zunächst als Torwarttrainer, zuletzt als Co-Trainer von Chefcoach Key Riebau. „Ich sage bewusst 'Auf Wiedersehen'“, erklärte Urbainski in einer Mitteilung des Vereins. „Ich bin unendlich dankbar, dass ich so lange ein aktiver Teil des SV Atlas sein durfte. Der Verein ist und bleibt mein Herzensverein.“

Sportvorstand Bastian Fuhrken zeigte sich tief bewegt: „Mit seiner Entscheidung hat er mich umgehauen. Der Verein hätte sehr gerne mit ihm verlängert. Doch wir müssen das akzeptieren.“ Urbainski sei nicht nur Kollege, sondern auch langjähriger Weggefährte und Freund gewesen, so Fuhrken weiter. In seinem Rückblick erinnerte der Verein an zahlreiche prägende Momente: die Aufstiege, das Halbfinale im Niedersachsenpokal gegen Wunstorf, in dem Urbainski einen Elfmeter hielt und selbst verwandelte, die Pokalpartien im Weserstadion – aber auch die Rückschläge und die Rückkehr in die Oberliga. Seine Verdienste auf und neben dem Platz seien kaum zu überschätzen, heißt es in der Vereinsmitteilung.