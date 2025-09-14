Uptdate - Drei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B2 Donau/Iller

Die Begegnung zwischen dem TSV Herrlingen und dem FC Blautal 2001 wurde abgebrochen. Vom TSV Herrlingen kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Beim Stand von 0:0 wurde nach 15 Minuten unterbrochen, weil ein Spieler vom FC Blautal sich verletzt hat. Dann kamen Krankenwagen und Hubschrauber, wegen Verdacht auf Schienbeinbruch. Nach über 30 Minuten Unterbrechung haben die Mannschaften sich mit dem Schiedsrichter darauf geeinigt, das Spiel nicht mehr fortzusetzen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga B6 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem SV Sternenfels und dem TSV Enzweihingen II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der SV Sternenfels mit: "Es stand 1:0 für den SV Sternenfels. Dann hat ein gegnerischer Spieler nach einem Zweikampf (nicht mal als Foul gewertet) unseren Spieler in den Schwitzkasten genommen und mehrmals auf ihn eingeschlagen. Rote Karte und Abbruch. Das es war so die 40. Minute." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem FC Stuttgart-Cannstatt und dem TSV Birkach II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Dies geschah wohl beim Stand von 4:3 nach der 85. Minute. Was anschließend passierte, ist noch unklar. Fakt ist, es hagelte insgesamt vier Platzverweise - eine Gelb-Rote Karte für den FC Stuttgart-Cannstatt sowie zwei Rote Karten und eine Gelb-Rote Karte für den TSV Birkach II. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Update

Der FC Stuttgart-Cannstatt teilt gegenüber FuPa dies dazu mit: "In der 85. Minute kam es zu einem Vorfall: Aus einem normalen Foulspiel heraus trat der Gästespieler den unten liegenden FC-Spieler mit Absicht ins Gesicht, daraufhin kam es zum Schubsen der einen oder anderen Spieler am Ort. Plötzlich kamen 5 bis 6 Spieler der Gäste aus dem nichts angelaufen und drängten mit Faustschlägen unseren Spieler auf die Seitenlinie an den Zaun. Es dauerte es 5 bis 10 Minuten, bis die Gäste-Spieler von den Ordnern und Außenstehenden wieder von dem einen Spieler los gelassen wurden. Der Schiedsrichter zeigte den Beteiligten die Rote Karten und hatte kurze Zeit später das Spiel zu Recht abgebrochen. Da aber einige Spieler der Gäste weiterhin mit Schlägen usw. drohten, wurde die Polizei daraufhin verständigt und nach dem von den beteiligten Spieler die Personalien aufgenommen wurden, sind die Gäste dann aus dem Gelände nach Hause. In der 85. Minute stand es 4:3 für die Heimmannschaft FC Stuttgart. Man muss auch sagen das Spiel der Gäste bis dahin sehr hart und unfair bestritten wurde."

