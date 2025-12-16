Upo: Weiterer Winterzugang, Kaderplanung weit fortgeschritten

Upos Sportdirektor Josef Nitzbon ist mit dem bisherigen Abschneiden grundsätzlich zufrieden. „Natürlich brauchten wir anfangs etwas Eingewöhnungszeit. Anschließend ist es gut gelaufen, ehe wir einen kleinen Einbruch hatten – mit Niederlagen gegen Teams aus der hinteren Tabellenregion“, blickt Nitzbon zurück. Daraufhin musste Cheftrainer Sven Seitz gehen. Wenig später wurde Andreas Scheler als Nachfolger vorgestellt. „Natürlich ist es immer nicht schön, den Trainer unter der Saison zu wechseln. Für mich stellte sich aber die Frage, wie weit der Trainer noch an die Mannschaft rangekommen ist“, so Nitzbon, der Seitz „sehr dankbar“ für das Geleistete ist. Mit Scheler übernahm ein langjähriger Weggefährte des Sportchefs das Ruder. „Unter ihm haben wir aus den letzten drei Spielen vier Punkte geholt, wobei wir auch gegen Top-Teams gespielt haben. Somit bin ich zufrieden.“



Ein Problemherd bisher waren die vielen Gegentore (47 in 19 Spielen). Ein Punkt, an dem der neue Trainer sicherlich ansetzen wird in der Winter-Vorbereitung. Um die Defensive zu stabilisieren, hat sich Upo im Winter Verstärkung an Bord geholt. Und zwar in Person des Regionalliga-erprobten Julian Ceesay (36). Gemeinsam mit Helmut Jurek (37) kam er vom Ligakonkurrenten Inter Bergsteig Amberg. Als dritten Winter-Zugang kann der Verein jetzt noch Noel Scheler (21) präsentieren. Der junge Allrounder spielte in der Herbstrunde kurzzeitig für den VfB Rothenstadt, war dann ohne Verein. „Wir haben uns aufgrund der vielen Gegentore speziell im Abwehrbereich verstärkt. Mit Jules haben wir da richtige Qualität dazubekommen. Auch für die Kaderbreite brauchen wir Spieler, hatten wir doch in der Herbstrunde einige Verletzte“, skizziert Nitzbon, der hofft, dass Dauerpatient Lukas Libotovsky nach längerer Zwangspause zur Vorbereitung wieder einsteigen kann.



Für diesen Winter erklärt der Sportdirektor die Personalplanung für abgeschlossen. „Ich bin vollends überzeugt von der Mannschaft und vom Trainer, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betont Josef Nitzbon, der Neu-Coach Andreas Scheler als „sehr akribisch“ bezeichnet. Dass Scheler und der Bezirksliga-Newcomer über die Saison hinaus weitermachen, „schaut zu 99 Prozent gut aus“. Hinsichtlich der kommenden Spielzeit ist die Kaderplanung bereits sehr weiter fortgeschritten. „Bis auf zwei Spieler, mit denen wir uns noch in Gesprächen befinden, haben alle Spieler verlängert“, informiert Nitzbon über den erfreulichen Ist-Stand. Unter anderem die Torjäger Michael Rumpler (9 Saisontore) und Benedikt Herbrich (8) haben ihr Ja-Wort gegeben.



Eine Transferoffensive Upos wird es im Sommer nicht geben: „Wir sind natürlich bereits in Gesprächen und wollen ein, zwei Verstärkungen – aber nicht mehr, da wir den aktuellen Kader behalten. Ich finde, der jetzige Kader ist für die Bezirksliga absolut ausreichend“, so Nitzbon, der sich eine Saison 2026/27 ohne Abstiegssorgen wünscht. Zuvor soll aber erstmal die Premierensaison in der Bezirksliga ein erfolgreiches Ende finden – bestenfalls auf einem einstelligen Tabellenplatz.