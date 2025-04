"Upo" vor der großen Chance auf den direkten Durchmarsch

Steigen wir auf der Tabellenleiter hinab bis an ihr Ende. Da kämpfen drei Teams darum, am Ende zumindest einen Relegationsplatz zu erhaschen. Oder kann das ein oder andere Team noch einmal am rettenden Ufer schnuppern? Die Runde 24 wird darüber Klarheit bringen. Die Aufgaben für das Trio im Keller am Wochenende gehören dabei zur Kategorie schwer. Sowohl vor dem SV Hahnbach II (14./13 - in Königstein), als auch der SG Kastl/Utzenhofen (13./14 - in Rieden) und auch vor dem ASV Haselmühl (12./14 - zuhause gegen den zuletzt aufrumpfenden FC Edelsfeld) baut sich eine hohe Hürde auf. Doch eigentlich ist es für alle drei Kellerkinder egal, wie der Gegner heisst, es gilt ohne wenn und aber alles dafür zu tun, zu Punkten zu kommen.

Rückblick auf ein Nachholspiel vom Donnerstagabend:

Mit einem ungefährdeten 4:1 im Nachholspiel gegen den TSV Königstein zeigte der 1. FC Rieden die erwartete Reaktion auf die schmerzliche 3:4-Niederlage in Edelsfeld am Ostermontag. Der zweite Tabellenplatz ist mit 7 Punkten Vorsprung auf Rang 3 in den letzten drei Begegnungen komfortabel, ein Punkt Rückstand beträgt der Abstand nun zu Spitzenreiter „Upo“. Die Platzherren ließen von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend der Chef im Ring ist. Bei konsequenterer Chancenverwertung wäre auch ein Kantersieg möglich gewesen. Die Gäste konnten dank ihres starken Torwarts Jannik Brunner die erste halbe Stunde schadlos überstehen, Chancen in Führung zu gehen gab es für die Heimelf genug. Sven Florek war es dann in der 32. Minute, der per Kopf die überfällige Führung für Rieden herstellte. Pech für die Heimelf, als Daniel Wein in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit das Leder nur an den Pfosten köpfte.

Nach dem Pausentee das gleiche Bild. Die Scheibel-Truppe ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich erstklassige Torgelegenheiten en masse. Die beiden Stürmer Maximilian Nimsch (47.) und Bastian Härtl (66.) beendeten mit ihren Treffern die torlose Zeit und der eingewechselte Michael Fleischmann erhöhte in der 69. Minute auf 4:0. Erst als die Heimelf munter durchwechselte, konnten sich die Gäste ein wenig befreien und erzielten in der 77. Minute durch Jakob Guttenberger den Ehrentreffer, der gleichzeitig den Endstand bedeutete.(Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)

"Ein am Ende verdienter Sieg für uns gegen einen guten, aber auch stark ersatzgeschwächten Gegner, bei dem man es aber am Ende merkte, dass es für ihn um fast nichts mehr geht", so FCR-Coach Bernd Scheibel.

"Letztendlich haben wir verdient in Rieden verloren. Wir haben alles, was uns noch zur Verfügung stand, reingeschmissen. Leider war die Heimmannschaft heute zu stark für uns", meinte Gästetrainer Roland Winkler.

Tore: 1:0 Sven Florek (32.) 2:0 Maximilian Nimsch (47.) 3:0 Bastian Härtl (66.) 4:0 Michael Fleischmann (69.) 4:1 Jakob Guttenberger (77.) - Schiedsrichter: Luca Huttner - Zuschauer: 120

Auf einen Blick die Matches der Runde 24 in der Kreisliga Süd: