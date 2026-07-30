Upo verstärkt sich mit Keeper aus Tschechien Viktor Sulc wurde von Viktoria Pilsen ausgebildet und verbrachte die letzten vier Jahre zum Studieren in den USA von Florian Würthele · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

Gehört ab sofort dem Torwartteam der Sportfreunde Upo an: Viktor Sulc. – Foto: Davis & Elkins College

Die Sportfreunde Ursulapoppenricht haben nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sportdirektor Josef Nitzbon wurde dabei im Nachbarland fündig. Wie der Nord-Bezirksligist mitteilt, wechselt Viktor Sulc mit sofortiger Wirkung nach Upo und verstärkt dort ab sofort das bestehende Torwartteam um Wolfgang Hesl und Niklas Mecke. Der 24-jährige Tscheche genoss in seinem Heimatland eine hervorragende Ausbildung, ehe sich der Keeper zuletzt für mehrere Jahre über den Großen Teich in die Vereinigten Staaten aufmachte.

Bereits als Neunjähriger trat Sulc der Nachwuchsakademie des ehemaligen Champions-League-Teilnehmers Viktoria Pilsen bei. Anschließend durchlief er jahrelang die Nachwuchsmannschaften des tschechischen Top-Klubs. Seine ersten Sporen im Herrenbereich verdiente sich der 1,88 Meter große Torhüter bei Viktoria Pilsen B sowie bei Slavoj Vysehrad in der tschechischen 3. Liga.



Im Sommer 2022 verließ Sulc schließlich sein Heimatland und ging in die USA, wo er Psychologie studierte. Parallel war er in den Fußballmannschaften des Davis & Elkins College und der University of Detroit („Detroit Titans“) aktiv. Zudem trainierte er auch selbst andere Torhüter. Nach Beendigung seines Studiums kehrte er nach Tschechien zurück, wo er aktuell für Viktoria Pilsen arbeitet. Fußballerisch schloss er sich nun den Sportfreunden aus Ursulapoppenricht an.





Die Mannschaft von Chefcoach Andreas Scheler wartet noch auf den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Nord. Nach der 0:3-Auswärtsniederlage in Schlicht sprang zuhause gegen Schwarzhofen (1:1) immerhin der erste Punkt heraus. Selbstvertrauen konnten sich Siebert, Schreiner & Co. unter der Woche holen. Im gestrigen Viertelfinalspiel des Kreispokals landete Upo einen unerwartet hohen 5:1-Sieg beim Kreisliga-Topteam TuS Rosenberg. Im Ligabetrieb steht das nächste Heimspiel an. Am Samstag (17.45 Uhr) schaut der starke Aufsteiger und aktuelle Tabellenführer SV Raigering im Markt Hahnbach vorbei. Trotz dieser kniffligen Aufgabe pocht die Scheler-Elf auf den ersten Saisonsieg.