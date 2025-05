Upo verpflichtet Johannes Hager als Co-Trainer

Ihren Dreijahresplan, in die Bezirksliga hoch zu kraxeln, haben die Sportfreude Ursulapoppenricht bereits im zweiten Jahr umgesetzt. Riesengroß ist die Vorfreude auf neue Herausforderungen, Gegner, Spielstätten und auf die Derbys gegen den SV Hahnbach oder den FC Amberg. Nach wie vor laufen die Planungen für die erste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte auf Hochtouren. Die Kaderplanung ist so gut wie abgeschlossen. Fünf Neuzugänge stehen ja bereits fest . Als sechstes neues Gesicht präsentiert „Upo“ nun einen neuen Co- und Athletiktrainer. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Co-Trainer der DJK Gebenbach, Johannes Hager .

Vakant wurde das Amt an der Seite von Spielertrainer Sven Seitz, nachdem sich der bisherige Co Nico Seitz entschlossen hat, seinen Posten zum Saisonschluss zu räumen. Nico Seitz' Nachfolger Johannes Hager trat zuletzt in der Saison 2021/22 als Vereinstrainer in Erscheinung. Da coachte er den TuS Rosenberg in der Kreisliga Süd. Seitdem wurde es ruhiger um den 34-Jährigen. Dem Fußball blieb er aber nicht fern in den vergangenen Jahren. Im Gegenteil: „Nach der letzten Station musste ich erst einmal alles verarbeiten und habe dann Fortbildungen und Hospitation beim Club, bei Fürth und Jahn Regensburg gemacht. Zudem war ich in der Zwischenzeit auch als Individualtrainer für alle Altersbereiche und Ligen unterwegs“, berichtet Hager, der sich erste Trainer-Sporen im Nachwuchsbereich des SV Hahnbach verdiente, ehe er als Co-Trainer zur DJK Gebenbach ging. Auch heutzutage verpasst er kaum ein Bayernliga-Heimspiel der Gebenbacher.



Hagers Zusage beim Neu-Bezirksligisten SF Ursulapoppenricht hat natürlich gute Gründe. Diese benennt er so: „Da der Kontakt zu Sportchef Josef Nitzbon wegen der gemeinsamen Zeit in Gebenbach nie abgerissen ist, kam auch wieder der Kontakt zustande. Nachdem Nico Seitz sein Amt zur Verfügung gestellt hat und die Gespräche mit Sven Seitz und Josef Nitzbon stets sehr gut verliefen, war die Zusage sehr logisch für mich. Das Projekt hat mich überzeugt.“ Von Vereinsseite heißt man Hager im Verein herzlich willkommen. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!“