Upo verpflichtet Ex-Profikeeper Hesl und verlängert mit Scheler Erfahrung pur holt sich der Bezirksligist für die kommende Saison zwischen den Pfosten von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Hütet nächste Saison das Tor der Sportfreunde Upo: Wolfgang Hesl. – Foto: Thomas Schneider

Die Sportfreunde Ursulapoppenricht tragen zwei hochinteressante Personalien an die Öffentlichkeit. Zum einen die Verpflichtung von Wolfgang Hesl. Der langjährige Profikeeper (40) wird am Saisonende seine Zelte beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf abbrechen und dem Torhüterteam des Nord-Bezirksligisten beitreten. Zum anderen gibt Upo die Verlängerung von Cheftrainer Andreas Scheler und dessen „Co“ Josef Haas bekannt.

Der Hamburger SV, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld oder Kaiserslautern – Hesl ist herumgekommen. Im Jahr 2019 beendete der Keeper schließlich seine Profikarriere. Über den TSV Stulln und den SV Schwandorf-Ettmanndorf – dort verbrachte er die letzten fünf Jahre – geht‘s für ihn mit 40 Jahren nun nach Ursulapoppenricht. Mit dem dortigen Sportchef Josef Nitzbon stand Hesl in den letzten Jahren immer mal wieder in Kontakt. Die Sportfreunde planen mit dem Routinier als Torwart – auch als Feldspieler versuchte er sich ja immer mal wieder. Gleichzeitig verkürzen sich mit dem Wechsel zum Bezirksligisten die Fahrstrecken für Hesl, der mittlerweile in Hahnbach wohnt, merklich. Das dürfte sicherlich auch eine Rolle bei seiner Zusage gespielt haben.



Hesls künftiger Trainer Andreas Scheler zeigt sich von seinem neuen Schlussmann begeistert: „Mit Wole bekommen wir Erfahrung pur. Für die Mannschaft ist er auf wie neben dem Platz eine absolute Bereicherung. Seine sportliche Qualität, aber auch die menschliche Seite sind unumstritten. Wir können uns alle freuen, dass wir zur neuen Saison so einen Typen bekommen. Ich freue mich riesig auf ihn“, jubelt Scheler.





Spruchreif ist jetzt auch, dass Andreas Scheler, der Ex-Coach der SpVgg SV Weiden und des FC Amberg, auch nächste Saison an der Seitenlinie der Sportfreunde Upo stehen wird. Kurz vor der Winterpause trat Scheler die Nachfolge von Sven Seitz an. Unter der neuen Leitung erspielte die Mannschaft bislang drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Dieser Tage einigten sich Verein und Trainer auf eine Verlängerung. Gleiches gilt für Co-Trainer Josef Haas, mit dem Scheler schon bei seinen vorherigen Stationen zusammengearbeitet hat.



„Die Voraussetzungen und das Rundumpaket sind schon mehr als hervorragend. Was Sepp Nitzbon für die Mannschaft und drumherum macht, ist zwei Etagen oberhalb vom Bezirksliga-Niveau. Hier kann man sich aufs Fußballerische konzentrieren und es macht einfach Spaß. Ich freue mich auf die Aufgabe mit Sepp und meinem Co-Trainer Josef“, so der 48-jährige Scheler zu seiner Verlängerung. Wie sich der weitere „Stuff“ in der kommenden Saison zusammensetzt, darüber wird der Verein noch informieren.