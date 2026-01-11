Upo und Furth im Wald melden Neuzugang

Beim damaligen Landesligisten kam Fischer jedoch nicht an Stammkeeper Tim Schreiner vorbei, blieb ohne Punktspieleinsatz. Beim Kreisligisten aus Rothenstadt stand er zu Saisonbeginn zwischen den Pfosten, ehe er den Verein wieder verließ. Ausgebildet wurde der Jungspund von der SpVgg SV Weiden und vom SV Raigering. Im U19-Bereich spielte er Landesliga. In Ursulapoppenricht wird sich Fischer künftig mit Stammkeeper Niklas Mecke messen.



Parallel machen die Sportfreunde eine weniger erfreuliche Personalmeldung. Der dauerverletzte Lukas Libotovsky (33) steht der Mannschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung. „Aufgrund anhaltender und immer wiederkehrender Verletzungen hängt unser Kapitän der beiden Aufstiegsjahre seine Fußballschuhe (vorerst) an den Nagel. In den letzten beiden Jahren führte Lukas unsere Sportfreunde als Kapitän von der Kreisklasse in die Bezirksliga und war sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Baustein für die Erfolge der letzten zweieinhalb Jahre“, schreibt der Verein in den sozialen Medien. Dem Tschechen gibt man noch ein paar warme Worte auf den Weg: „Lukas, vielen Dank für deinen Einsatz! Wir wünschen dir und deiner Familie für die Zukunft nur das Beste, Die Türen stehen für dich in Upo jederzeit offen.“



Ein interessante Neuverpflichtung vermeldet auch Upo's Ligakonkurrent FC Furth im Wald. Die Drachenstädter konnten sich im Offensivbereich verstärken und sich die Dienste von Mawab Galo sichern. Bei der SpVgg GW Deggendorf schaffte der 23-Jährige über die zweite Mannschaft den Sprung in die „Erste“. Immerhin 42 Landesligaspiele bestritt er für die Niederbayern, wobei er zumeist als „Joker“ ins Spiel kam. In der laufenden Bezirksliga-Saison kam Galo zehn Mal zum Einsatz und erzielte drei Tore. Bei den Drachenstädtern darf man sich über einen interessanten, höherklassig erprobten Neuzugang freuen, der der bislang mauen Offensive (21 Tore in 20 Spielen) frischen Schwung verleihen soll.