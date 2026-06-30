Upo siegt zweistellig – Hahnbach weiter – Trabitzer C-Elf geht baden

Rosenberg (in Blau) ist im Kreispokal weiter, Trabitz (in Weiß) raus. – Foto: Josef Trummer

Im Fußballkreis Amberg/Weiden fiel am Dienstagabend der Startschuss für die Pokalsaison 2026/27. Sieben Begegnungen und damit der überwiegende Teil der 1. Runde ging über den Radar. Zwei Bezirksligisten waren im Einsatz. Sowohl die SF Ursulapoppenricht als auch der SV Hahnbach schafften erwartungsgemäß das Weiterkommen. „Upo“ machte es gar zweistellig. Es gab auch eine größere Überraschung. Allerdings nur auf dem Papier.

Ein Pflichtspiel zweistellig zu gewinnen, dieses Kunststück gelang den Sportfreunden Upo. Zu Gast beim A-Klassisten SpVgg Ebermannsdorf ließ es die Mannschaft von Trainer Andreas Scheler so richtig krachen. Anfangs konnte der Underdog noch gut dagegenhalten und sogar in Führung gehen. Bis zur Pause hatten die Gäste das Spiel umgebogen und führten 3:1. Hintenraus schwanden bei der Heimelf merklich die Kräfte und Upo schraubte das Ergebnis noch bis auf 1:10 in die Höhe. Nicht lumpen ließ sich auch der SV Hahnbach. Der Bezirksligist war beim Kreisligisten TuS/WE Hirschau schon mehr gefordert als sein Ligakollege, geriet zunächst ebenfalls in Rückstand. Am Ende gelang aber ein verdienter 3:1-Sieg.



Mit Spannung erwartet wurde das Duell TSV Königstein gegen TuS Rosenberg. Es prallten der Vierte und der Zweiten der alten Saison in der Kreisliga Süd aufeinander. Letztlich behauptete sich der amtierende Vizemeister aus Sulzbach-Rosenberg knapp mit 2:1 und zog in der nächsten Runde ein. Klare Erfolge feierten der TSV Eslarn (4:0 bei der SG Waidhaus), der SV Kohlberg (5:0 in Weiherhammer), der SV Altenstadt/Waldnaab (5:2 gegen Irchenrieth) und die DJK Weiden (5:0 gegen Trabitz). Letztgenanntes Ergebnis kommt auf dem Papier einer faustdicken Überraschung gleich. Allerdings hatten die Trabitzer nicht ihr Kreisligateam nach Weiden geschickt, sondern die 2. Mannschaft. Kampflos weiter ist die SG Sorghof. Gegner FSV Gärbershof trat nicht an.