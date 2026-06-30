 2026-06-30T12:00:28.390Z

Totopokal

Upo siegt zweistellig – Hahnbach weiter – Trabitzer C-Elf geht baden

1. Runde im Totopokal Amberg/Weiden: Rosenberg knackt Ligakollege Königstein +++ Gäbershof tritt nicht an

von Florian Würthele · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Rosenberg (in Blau) ist im Kreispokal weiter, Trabitz (in Weiß) raus.
Rosenberg (in Blau) ist im Kreispokal weiter, Trabitz (in Weiß) raus. – Foto: Josef Trummer

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Totopokal AM/WEN
TSV Eslarn
SV Kohlberg
SpVggTrabitz
Schmidmühlen

Im Fußballkreis Amberg/Weiden fiel am Dienstagabend der Startschuss für die Pokalsaison 2026/27. Sieben Begegnungen und damit der überwiegende Teil der 1. Runde ging über den Radar. Zwei Bezirksligisten waren im Einsatz. Sowohl die SF Ursulapoppenricht als auch der SV Hahnbach schafften erwartungsgemäß das Weiterkommen. „Upo“ machte es gar zweistellig. Es gab auch eine größere Überraschung. Allerdings nur auf dem Papier.

Ein Pflichtspiel zweistellig zu gewinnen, dieses Kunststück gelang den Sportfreunden Upo. Zu Gast beim A-Klassisten SpVgg Ebermannsdorf ließ es die Mannschaft von Trainer Andreas Scheler so richtig krachen. Anfangs konnte der Underdog noch gut dagegenhalten und sogar in Führung gehen. Bis zur Pause hatten die Gäste das Spiel umgebogen und führten 3:1. Hintenraus schwanden bei der Heimelf merklich die Kräfte und Upo schraubte das Ergebnis noch bis auf 1:10 in die Höhe. Nicht lumpen ließ sich auch der SV Hahnbach. Der Bezirksligist war beim Kreisligisten TuS/WE Hirschau schon mehr gefordert als sein Ligakollege, geriet zunächst ebenfalls in Rückstand. Am Ende gelang aber ein verdienter 3:1-Sieg.

Mit Spannung erwartet wurde das Duell TSV Königstein gegen TuS Rosenberg. Es prallten der Vierte und der Zweiten der alten Saison in der Kreisliga Süd aufeinander. Letztlich behauptete sich der amtierende Vizemeister aus Sulzbach-Rosenberg knapp mit 2:1 und zog in der nächsten Runde ein. Klare Erfolge feierten der TSV Eslarn (4:0 bei der SG Waidhaus), der SV Kohlberg (5:0 in Weiherhammer), der SV Altenstadt/Waldnaab (5:2 gegen Irchenrieth) und die DJK Weiden (5:0 gegen Trabitz). Letztgenanntes Ergebnis kommt auf dem Papier einer faustdicken Überraschung gleich. Allerdings hatten die Trabitzer nicht ihr Kreisligateam nach Weiden geschickt, sondern die 2. Mannschaft. Kampflos weiter ist die SG Sorghof. Gegner FSV Gärbershof trat nicht an.

Die Partien der 1. Runde im Überblick

Heute, 18:30 Uhr
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
TSV Eslarn
TSV EslarnTSV Eslarn
0
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG SV Sorghof / FV Vilseck / FC Schlicht
SG SV Sorghof / FV Vilseck / FC SchlichtSG SV Sorghof II
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
§ Urteil

Heute, 18:30 Uhr
TSG Weiherhammer
TSG WeiherhammerW'hammer
SV Kohlberg-Röthenbach
SV Kohlberg-RöthenbachSV Kohlberg
0
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
5
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Ebermannsdorf
SpVgg EbermannsdorfSpVgg Eberm.
SF Ursulapoppenricht
SF UrsulapoppenrichtUrsulapoppen
1
10
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TuS/WE Hirschau
TuS/WE HirschauHirschau
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach
1
3
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg
1
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SpVgg Trabitz
SpVgg TrabitzSpVggTrabitz
5
0
Abpfiff





Noch ausstehend:

Morgen, 18:30 Uhr
TuS Hohenburg
TuS HohenburgHohenburg
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen
18:30

Sa., 04.07.2026, 16:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg
16:00