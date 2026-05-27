Upo schnappt sich Ex-Bayernligaspieler Amaizo

Höherklassige Erfahrung haben sich die Sportfreunde Ursulapoppenricht an Bord geholt. Kevin Akouete Amaizo soll künftig das Offensivspiel des Nord-Bezirksligisten ankurbeln. Der 34-jährige US-Amerikaner wechselt in der Sommer-Transferperiode vom Ligakonkurrenten TSV Tännesberg zu Upo, spielte in der Vergangenheit auch schon für die SpVgg SV Weiden und die DJK Gebenbach. Die Verpflichtung des offensiven Flügelspielers vermeldete der Verein am Dienstag auf seinen sozialen Kanälen.
Mit Kevin Amaizo lotsen die Sportfreunde einen ehrgeizigen und erfahrenen Vollblutfußballer zu sich, der trotz seiner 34 Jahre noch voll im Saft steht. Neben der nötigen Fitness überzeugt er mit Schnelligkeit und Technik. Hinzu kommt eine gewisse Flexibilität auf den offensiven Positionen. Außerdem bringt er ein wenig Stallgeruch mit. Denn: In der Vergangenheit stand er in der Kreisliga bereits mehrere Male für Upo auf dem Feld, das damals noch mit der DJK Gebenbach II in einer Spielgemeinschaft steckte.
Apropos Gebenbach: Im Trikot des Bayernligisten sammelte der Wahl-Weidener in den Spielzeiten 21/22 und 22/23 insgesamt 46 Bayernliga-Einsätze. Es schloss sich ein kurzes Intermezzo bei der SpVgg SV Weiden an (fünf Landesligaspiele). In der Winterpause der Saison 2023/24 überzeugte Tännesbergs damaliger Spielertrainer André Klahn den Flügelflitzer von einem Engagement beim TSV Tännesberg. Im ersten Halbjahr war Amaizo mit seinen Scorern maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt. Es folgten 44 Einsätze in der Bezirksliga Nord, in denen sich der Amerikaner 13 Mal in die Torschützenliste eintrug.