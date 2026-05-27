Upo schnappt sich Ex-Bayernligaspieler Amaizo Der höherklassig erprobte Flügelstürmer wechselt innerhalb der Bezirksliga Nord den Verein von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Kevin Amaizo wechselt diesen Sommer von Tännesberg nach Ursulapoppenricht. – Foto: Pohsygraphix

Höherklassige Erfahrung haben sich die Sportfreunde Ursulapoppenricht an Bord geholt. Kevin Akouete Amaizo soll künftig das Offensivspiel des Nord-Bezirksligisten ankurbeln. Der 34-jährige US-Amerikaner wechselt in der Sommer-Transferperiode vom Ligakonkurrenten TSV Tännesberg zu Upo, spielte in der Vergangenheit auch schon für die SpVgg SV Weiden und die DJK Gebenbach. Die Verpflichtung des offensiven Flügelspielers vermeldete der Verein am Dienstag auf seinen sozialen Kanälen.

Mit Kevin Amaizo lotsen die Sportfreunde einen ehrgeizigen und erfahrenen Vollblutfußballer zu sich, der trotz seiner 34 Jahre noch voll im Saft steht. Neben der nötigen Fitness überzeugt er mit Schnelligkeit und Technik. Hinzu kommt eine gewisse Flexibilität auf den offensiven Positionen. Außerdem bringt er ein wenig Stallgeruch mit. Denn: In der Vergangenheit stand er in der Kreisliga bereits mehrere Male für Upo auf dem Feld, das damals noch mit der DJK Gebenbach II in einer Spielgemeinschaft steckte.



Apropos Gebenbach: Im Trikot des Bayernligisten sammelte der Wahl-Weidener in den Spielzeiten 21/22 und 22/23 insgesamt 46 Bayernliga-Einsätze. Es schloss sich ein kurzes Intermezzo bei der SpVgg SV Weiden an (fünf Landesligaspiele). In der Winterpause der Saison 2023/24 überzeugte Tännesbergs damaliger Spielertrainer André Klahn den Flügelflitzer von einem Engagement beim TSV Tännesberg. Im ersten Halbjahr war Amaizo mit seinen Scorern maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt. Es folgten 44 Einsätze in der Bezirksliga Nord, in denen sich der Amerikaner 13 Mal in die Torschützenliste eintrug.





„Der 34-jährige bringt Bayernliga-Erfahrung mit zu den Sportfreunden und ist in der Umgebung gewiss kein Unbekannter. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns in Upo begrüßen zu dürfen und wünschen ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit“, mit diesen Worten begrüßen die SF Upo den Neuzugang in den sozialen Medien. Sicherlich dürfte Amaizo beim Bezirksligisten nicht die letzte Neuverpflichtung des Sommers bleiben. Es gibt nämlich einige Abgänge, unter anderem die von Tizian Hammer (FC Amberg), Michael Weizer (Karriereende), Markus Graf (1. FC Schlicht) und Alexander Bittner (SV Hahnbach). Die entstandenen Lücken im Kader gilt es wieder aufzufüllen. Als Zugang ist neben Amaizo bislang nur der ehemalige Profikeeper Wolfgang Hesl vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf öffentlich bekannt.