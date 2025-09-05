Upo sagt Heimspiel ab – Hartls Einstand in Arnschwang

Eine unfreiwillige Pause legt der Tabellenführer der Bezirksliga Nord ein. Das heutige Gastspiel der SpVgg SV Weiden II in Ursulapoppenricht wurde am Freitagmorgen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Damit ergibt sich für den Rangzweiten SV Hahnbach die Chance, sich – zumindest vorläufig – wieder auf den Ligathron zu setzen. Hierfür muss das Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost am Sonntag gewonnen werden. Gespannt darf man auch sein, wie sich die DJK Arnschwang im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Erich Hartl schlägt. Zu Gast ist der etwas angezählte FC Amberg. Überdies kommt es zu zwei Nachbarschaftsduellen. Bereits heute stehen sich der FC Furth im Wald und der FC Raindorf gegenüber. 14 Kilometer trennen die Sonntags-Duellanten TSV Tännesberg und SpVgg Vohenstrauß voneinander.

Der Tabellenführer vom Wasserwerk muss erst nächste Woche wieder ran: Aufgrund der Regenfälle wurde der Platz in Ursulapoppenricht unbespielbar. In Konsequenz folgte Freitag Früh die Absage. Wann nachgeholt wird, steht noch nicht fest.







Dafür rollt am Abend an der tschechischen Grenze der Ball. Es steht ein Lokalduell im Programm. Der gutgestartete Aufsteiger FC Furth im Wald (9., 10) freut sich auf das Kräftemessen mit dem spielstarken FC Raindorf (3., 15), der erwartungsgemäß vorne mitmischt. Doch dass sich die Drachenstädter gegen kein Team der Liga verstecken müssen, das haben sie bereits unter Beweis gestellt. Nach drei Remis am Stück hofft Furth, dass das Matchglück mal wieder auf die eigene Seite fällt. Hierbei baut man auf die bisher so sattelfeste Defensive. Erst sechs Gegentore ist Spitzenwert der Liga. Jetzt schickt sich der ligaweite Top-Torjäger, Raindorfs Luca Politanow (10 Saisontore), an, den Further Abwehrriegel zu knacken...





Beim 1.FC Schlicht (6., 13) dürfte man mit der Punkteausbeute der vergangenen Wochen nicht zufrieden sein. Nur vier Zähler gab es aus den letzten fünf Spielen. Ein Standardtor reichte vor Wochenfrist in Vohenstrauß zu einem Punktgewinn. Defensivmann Jonas Pirner muss wegen seiner Roten Karte erstmal zuschauen. Seine Mannschaft erwartet am Sonntag Aufsteiger SG Chambtal (14., 7), der den Fehlstart überwunden zu scheinen hat. Zuletzt konnte die Berger-Elf ordentlich punkten. Und auch bei favorisierten Schlichtern wollen die Schwarz-Weißen nicht leer ausgehen.





Haarscharf schrammte die SpVgg Pfreimd (8., 11) letzten Freitag an einem Auswärtscoup beim FC Amberg vorbei. Ein spätes Gegentor kostete der Hartlich-Truppe den Sieg. „Mit dem Spiel sind wir sehr zufrieden, mit dem Ergebnis nicht zu hundert Prozent, da wir den Deckel früher draufmachen hätten können“, blickt Coach Mike Hartlich zurück. Der nächste Gegner aus Amberg wartet schon. Zur unbequemen Aufgabe gegen den SV Inter Bergsteig (13., 7) findet Hartlich folgende Worte: „Das wird ein komplett anderes Spiel als gegen den FC Amberg. Auf das stellen wir uns ein. Die Liga ist sehr eng zusammen, jeder kann jeden schlagen. Wir müssen wieder an unser Leistungslimit gehen und dann werden wir den nächsten Dreier einfahren können.“ Bei Partien mit Beteiligung des Inter fielen zuletzt meist viele Tore. So auch diesmal?





Fünf Spiele in Folge ist die SpVgg Vohenstrauß (4., 14) mittlerweile ungeschlagen. Dennoch ärgerte man sich am letzten Sonntag über die Punkteteilung zu Hause gegen Schlicht. Ein unnötiges Gegentor und zwei umstrittene Schiedsrichterentscheidungen – jeweils wurde ein Vohenstraußer Tor nicht anerkannt – sorgten letztendlich fürs Remis. Der Blick ging nach dem ersten Ärger jedoch schnell wieder nach vorne, schließlich steht das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Tännesberg (10., 10) bevor. Die Klahn-Crew ist zu Hause noch unbesiegt (2/1/0) und will das auch weiter bleiben. Gästetrainer Martin Schuster freut sich auf die knifflige Aufgabe: „Gegen Tännesberg gehen wir hochmotiviert in die Partie. Wir erwarten einen spiel- und formstarken Gegner. Daher werden wir eine Top-Leistung brauchen, um Punkte mitnehmen zu können.“ Schusters Forderungen: „Das Spiel wird sicherlich durch Kleinigkeiten entschieden, daher wollen wir unbedingt leichte Fehler vermeiden, die starke Offensive in Schach halten und die sich bietenden Räume konsequent nutzen.“ (mwr)







Angesichts der unfreiwilligen Pause der SpVgg SV Weiden II ist die Zielsetzung des SV Hahnbach (2., 17) klar: Sich mit einem Heimdreier die Tabellenführung zurückholen. Zumindest vorübergehend. Mit dem jüngsten Punktgewinn in Raindorf (0:0) zeigte sich das Trainerduo Geilersdörfer/Freisinger ganz zufrieden. Diesen Sonntag geht's daheim gegen die junge Truppe des FC Weiden-Ost (7., 12). Diese konnte die letzten zwei Spiele gewinnen und sich so tabellarisch etwas nach vorne arbeiten. Allerdings sollten die Ostler eine schlafmützige Phase wie die gegen Schirmitz tunlichst vermeiden, gegen das Top-Team aus Hahnbach.





Den fulminanten 7:1-Kantersieg gegen Arnschwang bezahlte der FC Wernberg teuer. „Der Sieg letzte Woche war wichtig, aber leider fehlt uns mit Lukas Kraus nun ein weiterer wichtiger Spieler lange. Wir hoffen, dass er nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch schon bald wieder mit uns auf dem Platz stehen kann“, berichtet Spielercoach Bastian Lobinger. Auch für den schwerverletzten Kraus, will der FC in Schirmitz nachlegen. Die SpVgg (16., 1) wartet als Aufsteiger immer noch aufs erste Erfolgserlebnis (0/1/7). Klappt's im neunten Anlauf? „In Schirmitz ist es nie leicht zu spielen. Sie wollen bestimmt den ersten Sieg einfahren. Wir wollen das verhindern und weiter dreifach punkten“, erklärt Lobinger.





Zu Wochenbeginn gab es den großen Knall bei der DJK Arnschwang (15., 6). Nach dem Debakel in Wernberg einigten sich Verantwortliche und Trainer Christian Ranzinger einvernehmlich auf die Beendigung der Zusammenarbeit. Zwei Siege stehen derer fünf Niederlagen gegenüber. Ein Nachfolger war schnell gefunden: Der ehemalige Kötzting-Coach Erich Hartl wird zunächst bis zur Winterpause Regie führen. Sein Einstand hat es gleich in sich: Am Sonntag ist der FC Amberg (5., 13) in Arnschwang auf Stippvisite. Der Aufstiegsanwärter hat keinen sonderlich positiven August hinter sich, konnte er doch nur eines letzten fünf Matches gewinnen (1/3/1). Dementsprechend streben Schmien, Burger & Co. beim Tabellenvorletzten ganz klar drei Punkte an.