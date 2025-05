„Upo“ rüstet sich für die Bezirksliga

Schon im Januar konnten sich die Verantwortlichen die Zusagen von so gut wie allen Leistungsträgern einholen. Unter anderem Kapitän Lukas Libotovsky, Vize-Kapitän Patrick Stauber, Upo-Urgestein Marius Bloch und der junge Top-Torjäger Michael Rumpler (18 Saisontore) bleiben über die Saison hinaus an Bord. Spielertrainer Sven Seitz hatte ja noch im alten Jahr verlängert.



Allerdings stellt Sven Seitz' jüngerer Bruder Nico Seitz seinen Posten des Co-Trainers zur Verfügung. Nach zwei äußerst erfolgreichen Jahren verlässt der 29-Jährige den Verein mit noch unbekanntem Ziel. „Die Sportfreunde bedanken sich für seinen Einsatz und die Zeit mit ihm und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, schreibt der Verein auf seinen sozialen Kanälen. Spielerabgänge sind derweil momentan keine bekannt.



Auf der Zugangsseite konnten sich die SF Ursulapoppenricht die Dienste eines Quintetts sichern. Drei Akteure wagen den Sprung aus der Kreisliga Süd in die Bezirksliga. Vom SV Freudenberg kommt mit Tizian Hammer (20) ein junger, gut ausgebildeter und torgefährlicher Mittelfeldspieler. Elf Tore schoss er in dieser Saison. Vom TuS/WE Hirschau wechselt mit Elias Grünwald (25) ein weiter Mittelfeldmann nach Upo. Er steuerte in 23 Saisoneinsätzen 6 Tore und 8 Assists bei. Alexander Bittner (21) vom TuS Rosenberg schließlich das Trio an torgefährlichen Mittelfeldspielern ab.



Am Montagabend respektive Dienstagmorgen machte der Bezirksliga-Neuling zwei weitere Transfers öffentlich. Hier gelang die Verpflichtung eines Duos vom Landesliga-Absteiger und künftigen Ligakonkurrenten FC Amberg. Zu einem kehrt Angreifer Paul Götz (21) nach einem Jahr zu Upo zurück. Diese Saison brachte es der Jungspund immerhin auf 28 Landesligaspiele, 9 Tore und 12 Torvorlagen. Sein Abgang dürfte den Ambergern schmerzen. Ähnlich verhält es sich bei Leon Schreiner, der ebenfalls den Weg vom FCA zu Upo geht. Der 22-jährige Defensivspieler hat bereits gut 50 Landesliga-Einsätze in seiner Vita stehen, kam aber oft von der Bank ins Spiel. Schreiner komplettiert zum jetzigen Stand den Upo-Kader für die Bezirksliga-Saison 2025/2026.