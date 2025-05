"Upo" macht sein Meisterstück, Rieden geht in die Relegation

"Hahnbach erwischte uns in den ersten 15 Minuten mehrmals am falschen Fuss und ging nicht ganz unverdient in Führung. Durch das Gegentor wachte unsere Mannschaft auf und konnte einige Gänge hochschalten. Bis zur Halbzeit korrigierten wir das Ergebnis und hätten es sogar noch klarer gestalten können. In der zweiten Halbzeit stellte sich ein zerfahrenes Spiel ein mit etlichen vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Insgesamt geht der Sieg dennoch mehr als in Ordnung", so Gästespielertrainer Christoph Bäumler.

"Ein verdienter Sieg für den Gast aus Rosenberg. Trotz früher Führung kamen wir nicht richtig in die Partie rein und gaben durch leichtfertige Fehler in der ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand", sagte SVH-Spielertrainer Christian Gäck.

"Unnötiger Punktverlust im Derby. Wir waren während des gesamten Spiels die bessere Mannschaft und gingen auch folgerichtig 2:0 und 3:1 in Führung. Leider haben wir uns in der Schlussphase durch zwei Elfmeter - wobei der erste sehr fragwürdig war - selbst um den verdienten Erfolg gebracht. So ist aber halt auch Fußball. Jetzt heißt es, im letzten Spiel der Saison den fünften Tabellenplatz zu verteidigen", sagte Gästetrainer Roland Winkler.

"Königstein war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und ging verdient in Führung. Danach kamen wir besser ins Spiel, konnten aber viele Standardsituationen nicht nutzen. Nach dem 0:2 beziehungsweise dem 1:3 zehn Minuten vor Schluss haben uns wahrscheinlich schon viele abgeschrieben. Aber wir haben nochmal alles nach vorne geworfen und in einer hektischen Nachspielzeit das Unentschieden erzielt. Mann des Tages war Patrick Dehling, der alle drei Tore für uns erzielt hat", so FCE-Coach Stephan Schmeller.

"Wir begannen die erste Viertelstunde sehr gut und haben bei unseren drei oder vier Möglichkeiten leider kein Tor erzielt. Mit der gefühlt ersten Torchance des Gegners geraten wir dann in Rückstand. Bis zur Halbzeit haben wir dann den Faden verloren und waren einfach in den Zweikämpfen zu spät. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein wirklich gutes Spiel gezeigt und alles abgerufen, was in uns steckt und dann auch verdient gewonnen. Riesen Kompliment an alle Spieler, Betreuer, Verantwortliche und Zuschauer. Was im letzten Monat abgerufen wird, davor ziehe ich meinen Hut und freue mich, dass wir uns jetzt zum letzten Spieltag nochmal ein richtiges Endspiel durch Zusammenhalt und maximalem Engagement erarbeitet haben", so ein sehr zufriedener SG-Spielercoach Marius Ehrnsperger.

"Es sind leider immer die gleichen Themen, die uns um Punkte bringen. Wenn man vorne nach unzähligen, klarsten Chancen nur ein Tor macht und hinten so fahrlässig verteidigt, hat man auch keinen Sieg verdient. Glückwunsch an Kastl/Utzenhofen", so ein frustrierter Gästetrainer Dominik Schuster.

Tore: 0:1 Adrian Meier (17.), 1:1 Johannes Kölbl (60./Strafstoß), 2:1 Fabian Hiereth (68.), 3:1 Johannes Kölbl (74.), 4:1 Mario Heldrich (90.+7) - Schiedsrichter: Werner Hofbeck - Zuschauer: 133