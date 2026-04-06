Upo knöpft Hahnbach Derby-Punkt ab – Duo siegt trotz Roter Karte Bezirksliga Nord, Nachholspiele am Ostermontag: Schlicht holt Auswärtsdreier bei der SG Chambtal +++ Raindorf und Tännesberg siegen trotz langer Unterzahl von Florian Würthele · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Upo (in Blau) holten im Derby gegen Hahnbach ein achtbares Unentschieden. – Foto: Josef Trummer

Im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Nord hat der SV Hahnbach am Ostermontag Federn gelassen. Der Tabellenzweite kam zu Gast bei den SF Ursulapoppenricht nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. 400 Zuschauer sahen ein chancenarmes Marktderby, in der beide Tore im ersten Durchgang binnen drei Minuten fielen.



Im tiefen Abstiegskampf konnten die beiden Cham-Vertreter SG Chambtal und die DJK Arnschwang diesmal nichts fürs Punktekonto tun. Chambtal verlor das Heimspiel gegen den 1. FC Schlicht mit 2:4, während Arnschwang beim TSV Tännesberg eine über dreiviertelstündige Überzahl nicht nutzen konnte und klar mit 0:3 verlor. Neben Tännesberg war auch der FC Raindorf trotz einer frühen Roten Karte erfolgreich – mit 2:1 im Heimspiel gegen die SpVgg Pfreimd.



Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Respekt an meine Mannschaft, die trotz einer Roten Karte das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle hatte. Wir haben Leidenschaft bewiesen und trotz Unterzahl die Punkte in Tännesberg gelassen. Ich bin einfach nur stolz auf meine Jungs, die als eine Einheit die drei Punkte verteidigt haben.“







Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Nachdem wir durch das Samstagsspiel ein paar Ausfälle zu verzeichnen hatten, bin ich mit dem Punkt grundsätzlich zufrieden. Die Mannschaftsleistung war absolut ordentlich. Wir haben gut gearbeitet und waren dem Sieg wesentlich näher als Hahnbach. Letztendlich müssen wir das Spiel für uns entscheiden. Chancen hätten wir genug gehabt. Die letzten Minuten agierten wir in Unterzahl. Hier war ich echt zufrieden, dass wir das so heimgefahren haben.“





Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Ein gerechtes Unentschieden für beide Seiten. Es war ein intensives Derby, ohne spielerische Hochklassigkeit und mit wenigen Torchancen. Beide Mannschaften machten mir ihrer eigentlich einzigen Chance ihr Tor. Ansonsten war es ein recht zerfahrenes Spiel. Mit ein bisschen Glück machen wir ganz am Ende noch den Siegtreffer. Im Endeffekt sind wir aber heute auch mit dem Unentschieden zufrieden.“







Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Wir haben heute gegen Pfreimd ein ganz anderes Gesicht gezeigt als am Samstag. Die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl nach einer diskussionswürdigen Roten Karte haben wir nahezu nichts zugelassen. Kompliment an meine Mannschaft.“