"Upo" in Kohlberg vor dem zweiten Aufstieg in Folge

Zwei Niederlagen innerhalb von einer Woche haben dem 1. FC Rieden (2./55) wohl alle Chancen auf die Meisterschaft geraubt. Im Vilstal ist man realistisch genug, um sich nun ganz auf die Absicherung von Platz 2 zu konzentrieren. Ein Remis bei Verfolger SV Freudenberg (3./49) würde nun reichen, um sich die "Vizemeisterschaft" zu sichern, wohlwissend, dass dies eine Großaufgabe darstellt. Steigen wir auf der Tabellenleiter hinab bis an deren unteres Ende. Da sind die Fragen nach Direktabsteiger und Releganten noch nicht beantwortet. Mit der SG Kastl/Utzenhofen (12./17) und dem ASV Haselmühl (13./15) prallen zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Der Gastgeber hat nach dem Coup von Rieden nun sogar die Chance, mit drei Punkten eventuell mit den am rettenden Ufer platzierten Kohlbergern (11./20) nach Punkten gleichzuziehen, sollten die gegen Primus Upo den Kürzeren ziehen. Ein Sieg der Gäste auf der anderen Seite würde auch ihre Chancen wieder erhöhen, der Relegation noch von der "Schippe" springen zu können. Ganz oben steht sowohl bei der SG, als auch beim ASV, den Direktabstieg schon einmal abzuwenden. Von diesem am meisten bedroht ist der SV Hahnbach II (14./13), dem es nicht wie im letzten Jahr gelungen ist, eine Aufholjagd zu starten. Alles andere, als ein Heimsieg gegen den TuS Rosenberg (4./46) könnte nun bereits zur Folge haben, dass die Elf von Christian Gäck nach zwei Jahren Kreisliga hinab in die Kreisklasse muss. Rückblick auf ein Match vom Mittwochabend:

"Das Spiel gegen Hirschau war wie erwartet in unserer Verfassung keine leichte Aufgabe. Die erste Halbzeit war zufriedendstellend. Wir wollten nach der Halbzeit konzentriert beginnen, was uns in keinster Weise gelungen ist, denn wir kassierten einen zweiten Gegentreffer kurz nach dem Anpfiff. Wir erspielten uns danach nur wenige Torchancen, um das Ergebnis noch zu verändern. Das Spiel nahm Hirschau in die Hand und hat somit auch verdient gewonnen", so SVK-Coach Christian Helleder. “Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit haben wir uns in der zweiten Hälfte gesteigert und mehr investiert und wurden dann auch endlich für unsere harte Arbeit belohnt! Die gesamte Mannschaft hat unglaublich stark gearbeitet. Einsatz, Teamgeist und Wille waren heute auf Top-Niveau. Sebastian und ich sind mega stolz auf das Team und überglücklich über diese Leistung", so Hubert Heckmann vom Trainerteam der Kaolinstädter. Tore: 1:0 Florent Sejdiu (25.), 1:1 Johannes Pfab (45.), 1:2 Elias Grünwald (49.), 1:3 Noah Fellner (90.+3/Strafstoß) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 100 Im Überblick die Matches des 25. Spieltags in der Kreisliga Süd:

Heute, 19:00 Uhr SV Hubertus Köfering SV Köfering SV Schmidmühlen Schmidmühlen 19:00

"Vor dem knackigen Endspurt muss sich gegen Schmidmühlen mit Sicherheit wiederum jeder darüber im Klaren sein, um was es geht. Es reicht nun mal nicht, nur eine Halbzeit konzentriert zu spielen. In der Situation, in der wir uns befinden, schon drei Mal nicht. Bei solch einem Spiel solltest du nochmalerweise nicht viel sagen müssen, was zu tun ist. Wir werden wiederum alles versuchen, um Punkte zu holen. Bei momentanem Stand müssten wieder alle Spieler wieder verfügbar sein, aber wer weiß, was bis zum Anpfiff alles passiert", so Christian Helleder vom Trainerduo der Platzherrren. "Wir wollen das Auswärtsspiel in Köfering positiv gestalten. Damit uns das gelingt, benötigen wir eine geschlossene Mannschaftsleistung", sagt Gästespielercoach Alex Greger.

Der als einziges Team des Starterfelds auswärts ungeschlagene Spitzenreiter reist an, um den Deckel auf die Meisterschaft zu legen, alles andere wäre ja nicht logisch. Die Situation für die Heimelf hat sich durch den Utzenhofener Sieg in Rieden wieder verschärft, der Vorsprung auf den Rele-Platz beträgt nur noch drei Punkte. So heisst es, sich vor dem "Showdown" in Schmidmühlen als "David" dem "Goliath" mit allen verfügbaren Kräften gegenüberzustellen, um eine Überraschung zu schaffen. "Gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner werden wir alles reinhauen, auch wenn es personell zwickt. Niklas Aha gesellt sich zu den Verletzten und wird voraussichtlich nicht spielen können, Michael Forster und Stefan Lang sind ebenfalls fraglich", so SVK-Coach Philipp Siegert vor dem Heimspiel gegen den Ligaprimus.

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach II TuS Rosenberg Rosenberg 15:30

"Unser letztes Heimspiel steht an und wir wollen uns hier natürlich nochmal von unseren besten Seite zeigen. Wir brauchen einen Sieg, um die Chance auf einen Relegationplatz zu erhalten und wollen deshalb alles in die Waagschale werfen, um dies möglich zu machen", sagt SVH-Spielercoach Christian Gäck. "Das vorletzte Spiel gegen Hahnbach wird uns nochmal die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass wir bis zum Ende Punkte holen wollen. Trotz einiger Rückschläge und Personalmangel heisst es nochmal, alle Kräfte zu mobilisieren und eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen", so Gästespielertrainer Christoph Bäumler.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr FC Edelsfeld Edelsfeld TSV Königstein Königstein 15:00

"Am Sonntag steht das Derby gegen Königstein an. Wir sind gut drauf und wollen unseren Lauf beibehalten. Es wird sicherlich ein großer Kampf, bei dem wir die Punkte am Hahnenkamm behalten wollen", sagt FCE-Coach Stephan Schmeller. "Am Sonntag ist mal wieder Derbytime. Mit Respekt werden wir nach Edelsfeld fahren. Wenn man die letzten Ergebnisse liest, ist die Heimmannschaft gut drauf. Allerdings werden wir nicht in Ehrfurcht erstarren, wir haben ja auch einen guten Lauf. Wir werden mit breiter Brust ins Derby gehen und natürlich versuchen, die Punkte mitzunehmen. Hoffe auf ein gutes und faires Nachbarschaftsderby mit dem besseren Ausgang für uns", erklärt der Gästetrainer Roland Winkler.

"Am Sonntag empfangen wir zu unserem letzten Heimspiel unseren direkten Konkurrenten Haselmühl. Ein Spiel in dem niemand Favorit ist und beide Teams unbedingt punkten möchten. Da es auch mein persönlich letztes Heimspiel sein wird, wünsche ich mir natürlich noch einmal einen Dreier zum Ende. Ich bin davon überzeugt. dass wenn wir mit der gleichen Mischung aus maximalen Engagement und einer gewissen Lockerheit wie letzte Woche die Partie angehen und gestalten, dass wir dann auch punkten werden. Wir freuen uns auf das Match und hoffen auf zahlreiche Zuschauer", so SG-Spielertrainer Marius Ehrnsperger. "Auch wenn die letzten Spiele sicherlich nicht unsere Besten waren, wollen wir auswärts mutig auftreten und alles daransetzen, die drei Punkte mit nach Haselmühl zu nehmen. Utzenhofen wird nach dem Sieg gegen Rieden mit viel Selbstvertrauen auftreten. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften im Kampf um den Ligaerhalt", weiß Dominik Schuster, der Gästetrainer.

"Nach einer durchwachsenen Leistung gegen Raigering wollen wir wieder an die Spiele der Vorwochen anknüpfen. Leider hat uns das Verletzungspech ein wenig erwischt, sodass sich der Kader für Sonntag erst kurzfristig ergeben wird. Nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel und der dennoch damaligen überzeugenden Leistung, gilt es nun, im Heimspiel alles daran zu setzen, die drei Punkte in Freudenberg zu lassen", so der Spielertrainer des SVF, Basti Bauer. "Zum Spitzenspiel wartet der starke SV Freudenberg. Nach der Enttäuschung am letzten Spieltag erwarte ich, dass wir in diesem Spiel an unsere absolute Leistungsgrenze gehen, wir werden sicherlich eine bessere Einstellung, als in den letzten Spielen brauchen, um zu bestehen. Wir brauchen noch einen Punkt, um den zweiten Tabellenplatz sicher zu haben und den möchten wir in Freudenberg holen. Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf eine spannende Partie freuen, da die Stärken beider Teams in der Offensive liegen", sagt FCR-Coach Bernd Scheibel.

„Am kommenden Wochenende steht unser letztes Heimspiel der Saison gegen den SV Raigering auf dem Programm und wir sind heiß darauf, nochmal alles rauszuhauen! Nach dem starken Auftritt gegen den SV Köfering wollen wir genau an diese Leistung anknüpfen und die Saison mit einem positiven Heimabschluss krönen. Die Devise ist klar: Volle Leidenschaft, voller Einsatz, voller Fokus für einen starken Saisonabschluss vor unseren Fans“, so Hubert Heckmann vom Trainerteam des Gastgebers.

"Wir fahren nach Hirschau und wollen dort ein ähnlich gutes Spiel abliefern, wie zuletzt zu Hause gegen Freudenberg. Die Personalsituation ist weiterhin relativ angespannt. Daher hoffen wir, dass der ein oder andere Spieler bis Sonntag wieder einsatzbereit ist. Unser Ziel ist natürlich trotzdem, den Heimweg nicht mit leeren Händen antreten zu müssen", sagt Flo Hiltl, Sportlicher Leiter bei den Panduren.