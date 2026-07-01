Upo holt zwei Tschechen – 5. Neuzugang für Oberhinkofen

Freut sich über Verstärkung für den Defensivbereich: Oberhinkofens neuer Trainer Thomas Sommer. – Foto: Felix Schmautz/Archiv

Aufsteiger FC Oberhinkofen steht vor seiner Premierensaison in der Bezirksliga Süd. Vier Neuzugänge hat der Verein bis dato vermeldet. Jetzt folgt noch ein fünfter. In Person des 22-jährigen Lennard Barie verstärkt sich „Ohio“ mit einem gutausgebildeten und beidfüßigen Abwehrspieler mit einem Gardemaß von 1,92 Metern. Oberhinkofens Trainer Thomas Sommer spricht von einem „jungen Innenverteidiger, der sich jetzt nach wenigen Spielminuten in der Landesliga bei Tegernheim auf Spielpraxis und Erfahrung in der Bezirksliga freut“. Der gebürtige Niedersache aus dem Braunschweiger Raum schnupperte bei seinem Jugendklub SC Hainberg und kurzzeitig beim FC Tegernheim ein wenig Landesliga-Luft. Studiumsbedingt war er zwischenzeitlich in den USA und möchte nun wieder so richtig angreifen.



Verstärkung im Doppelpack haben die SF Ursulapoppenricht an Land gezogen. Der Nord-Bezirksligist hat sich die Dienste zweier tschechischer Legionäre gesichert. Sowohl Dominik Hendrych (23) als auch Adam Bartl (21) kommen von Viktoria Marienbad zu Upo. Hendrych wurde in der Jugend unter anderem von Viktoria Pilsen und Dynamo Budweis ausgebildet, sammelte als A-Jugendlicher Einsätze in der höchsten U19-Liga des Landes. Nach mehreren Stationen in Tschechiens 3. und 4. Liga hat sich der Mittelfeldmann nun dem Oberpfälzer Siebtligisten ausgebildet. Adam Bartl wechselt ebenfalls aus dem bekannten böhmischen Kurort nach Ursulapoppenricht. Für den Mittelfeldspieler ist es der erste Vereinswechsel im Herrenbereich; auch im Nachwuchsbereich kickte er bereits für Marienbad. Beide Spieler sind ab sofort spielberechtigt und verstärken das Ensemble von Cheftrainer Andreas Scheler.