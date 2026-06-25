Upo holt sich Bayernliga-Erfahrung für die Defensive

Hat sich den SF Ursulapoppenricht angeschlossen: André Karzmarczyk (grünes Trikot). – Foto: Wolfgang Zink

Exakt 214 Bayernliga-Spiele hat André Karzmarczyk in seiner Vita stehen. Über viele Jahre trug der inzwischen 30-jährige Defensivspezialist das Trikot der DJK Ammerthal und war dabei stets ein verlässlicher Leistungsträger. Nun steht fest, dass Karzmarczyk die Ammerthaler in diesem Sommer verlässt. Ihn zieht es in die Bezirksliga Nord. Die Sportfreunde Ursulapoppenricht haben den Routinier als Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt.

Bei „Upo“ soll der erfahrene Innenverteidiger, der aber auch weitere Defensivpositionen bekleiden kann, eine Führungsrolle einnehmen und für noch mehr Stabilität im Defensivverbund sorgen. Cheftrainer Andreas Scheler freut sich sehr auf seinen neuen Schützling und teilt mit: „André ist sportlich wie menschlich auf und neben dem Platz ein Wunschspieler. Durch seine fußballerischen Qualitäten und Erfahrungen wird er uns enorm helfen. André verkörpert den Leader-Typ, auf den ich mich brutal freue!“



Der 30-jährige Karzmarczyk hat ein Seuchenjahr hinter sich. In der Sommervorbereitung 2025 zog er sich einen Knorpelschaden im Knie zu und fiel die komplette Saison aus. Deshalb konnte er nicht dazu beitragen, dass die Ammerthaler letztlich den sofortigen Wiederaufstieg in die Bayernliga schafften. Bereits seit der Saison 2017/18 trug er das DJK-Trikot und absolvierte in dieser Zeitspanne 182 Bayernligaspiele. Dabei trug er sich auch 16 Mal in die Torschützenliste ein. Zuvor spielte Karzmarczyk für den FC Amberg, bei dem er auch zweimal in der Regionalliga Bayern auf dem Feld stand. Ausgebildet wurde der beidfüßige Defensivmann von der SpVgg Greuther Fürth und vom SSV Jahn Regensburg.



