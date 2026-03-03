Upo hält den FC Amberg nieder – Knappe Ausgänge der Abendtests



Kommenden Sonntag starten die Schwarzenfelder in Parsberg rein in die Restrückrunde der Bezirksliga Süd. Der letzte Probelauf mündete in einem knappen Sieg. Bis zur Halbzeitpause spielten sich die Gastgeber auf Naturrasen einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Die Crunch Time hatte es nochmal in sich, mit Toren in der 89. und 90. Minute.







Punktspielauftakt am Sonntag, knapp gewonnene Generalprobe: Was auf Schwarzenfeld zutrifft, gilt auch für Arnschwang. Die Mannen von Trainer Erich Hartl zwangen zu Hause den Kreisligisten aus Untertraubenbach in die Knie. Es war nochmal ein guter letzter Test für die DJK, die in der 79. Spielminute durch Torjäger Lukas Riedl den Siegtreffer landete.







Kein Sieger fand das Regensburger Stadtduell an der Schillerwiese. Bezirksligist Prüfening musste sich gegen den eine Klasse tiefer ansässigen Freien TuS mit einem 1:1 begnügen. Zur Pause führte die Heimelf. Am Samstag geht's für die Prüfeninger erstmals wieder im Punkte, zu Gast am Donauufer ist dann der SV Breitenbrunn.







Schiedlich-friedlich mit 0:0 gingen die beiden Bezirksligisten aus Langquaid und Hainsacker auseinander. Für den Oberpfälzer Vertreter dürfte die positive Erkenntnis sein: Defensiv scheint das schon gut zu funktionieren. Obwohl die Schneider-Elf erst nächste Woche in den Ligabetrieb startet, stellte dieses Match für sie ebenfalls bereits die Generalprobe dar.













Im vorletzten Vorbereitungsspiel musste sich Pielenhofen-Adlersberg eine knappe Niederlage eingesetzten. Der klassentiefere Sportclub setzte sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz durch, traf kurz vor und kurz nach dem Pausentee ins Schwarze. Zu mehr als dem 2:1-Anschlusstreffer reichte es für die Gäste aus der Bezirksliga Süd nicht mehr.







Schöner Erfolg für Upo: Die Blauweißen durften einen beachtenswerten Sieg gegen den Ligakonkurrenten FC Amberg, der die Bezirksliga Nord souverän anführt, bejubeln. Das Tor des Tages auf dem Kunstrasenplatz in Weiden fiel schon nach wenigen Minuten. Hier überwand Nikolai Seidel den Amberger Keeper mit einem Heber aus über 40 Metern. Winter-Neuzugang Julian Ceesay erzielte per Kopf sein Debüttor im Upo-Dress und stellte gleichzeitig auf 2:0. Zur Stunden-Marke brachte Jannik Meier den FCA wieder auf ein Tor heran. Bei diesem Spielstand sollte es bleiben. Upo-Coach Andi Scheler bleibt nach dem 1:1 im Liga-Rückspiel also weiter ungeschlagen gegen seinen Ex-Verein.