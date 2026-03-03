 2026-02-20T12:29:42.904Z

Testspiel

Upo hält den FC Amberg nieder – Knappe Ausgänge der Abendtests

Testspiele am Dienstag: Schwarzenfeld und Arnschwang gewinnen mit einem Tor Differenz, Pielenhofen unterliegt dem Sportclub

von Florian Würthele · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser
Michael Rumpler (in Weiß) und die Sportfreunde Upo zwangen Bezirksliga-Primus FC Amberg (gelbe Trikots) in die Knie.
Michael Rumpler (in Weiß) und die Sportfreunde Upo zwangen Bezirksliga-Primus FC Amberg (gelbe Trikots) in die Knie. – Foto: Jonas Löffler

Es wurde fleißig getestet am Dienstagabend. Sieben Oberpfälzer Bezirksligisten waren im Einsatz. Mehrere von ihnen absolvierten ihre Generalprobe vor dem Punktspielauftakt. Und wie es immer so ist, waren die einen erfolgreicher als die anderen. Einen kleinen Coup landeten die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht. Deren Coach Andreas Scheler sah einen 2:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen den FC Amberg, seines Zeichens Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Knappe Siege gegen Kreisligisten holten der 1. FC Schwarzenfeld und die DJK Arnschwang. Jeweils unentschieden spielten die SpVgg Hainsacker und der FSV Prüfening. So liefen die Abendspiele.

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Schwarzenfeld
1. FC Schwarzenfeld
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg Ziegetsdorf
3
2
Abpfiff

Kommenden Sonntag starten die Schwarzenfelder in Parsberg rein in die Restrückrunde der Bezirksliga Süd. Der letzte Probelauf mündete in einem knappen Sieg. Bis zur Halbzeitpause spielten sich die Gastgeber auf Naturrasen einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Die Crunch Time hatte es nochmal in sich, mit Toren in der 89. und 90. Minute.

Heute, 19:00 Uhr
DJK Arnschwang
DJK Arnschwang
FC Untertraubenbach
FC Untertraubenbach
2
1
Abpfiff

Punktspielauftakt am Sonntag, knapp gewonnene Generalprobe: Was auf Schwarzenfeld zutrifft, gilt auch für Arnschwang. Die Mannen von Trainer Erich Hartl zwangen zu Hause den Kreisligisten aus Untertraubenbach in die Knie. Es war nochmal ein guter letzter Test für die DJK, die in der 79. Spielminute durch Torjäger Lukas Riedl den Siegtreffer landete.

Heute, 19:00 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS Regensburg
FSV Prüfening
FSV Prüfening
1
1
Abpfiff

Kein Sieger fand das Regensburger Stadtduell an der Schillerwiese. Bezirksligist Prüfening musste sich gegen den eine Klasse tiefer ansässigen Freien TuS mit einem 1:1 begnügen. Zur Pause führte die Heimelf. Am Samstag geht's für die Prüfeninger erstmals wieder im Punkte, zu Gast am Donauufer ist dann der SV Breitenbrunn.

Heute, 19:15 Uhr
TSV Langquaid
TSV Langquaid
SpVgg Hainsacker
SpVgg Hainsacker
0
0
Abpfiff

Schiedlich-friedlich mit 0:0 gingen die beiden Bezirksligisten aus Langquaid und Hainsacker auseinander. Für den Oberpfälzer Vertreter dürfte die positive Erkenntnis sein: Defensiv scheint das schon gut zu funktionieren. Obwohl die Schneider-Elf erst nächste Woche in den Ligabetrieb startet, stellte dieses Match für sie ebenfalls bereits die Generalprobe dar.



Heute, 19:30 Uhr
SC Regensburg
SC Regensburg
FC Pielenhofen-Adlersberg
FC Pielenhofen-Adlersberg
2
1
Abpfiff

Im vorletzten Vorbereitungsspiel musste sich Pielenhofen-Adlersberg eine knappe Niederlage eingesetzten. Der klassentiefere Sportclub setzte sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz durch, traf kurz vor und kurz nach dem Pausentee ins Schwarze. Zu mehr als dem 2:1-Anschlusstreffer reichte es für die Gäste aus der Bezirksliga Süd nicht mehr.

Heute, 20:00 Uhr
SF Ursulapoppenricht
SF Ursulapoppenricht
FC Amberg
FC Amberg
2
1
Abpfiff

Schöner Erfolg für Upo: Die Blauweißen durften einen beachtenswerten Sieg gegen den Ligakonkurrenten FC Amberg, der die Bezirksliga Nord souverän anführt, bejubeln. Das Tor des Tages auf dem Kunstrasenplatz in Weiden fiel schon nach wenigen Minuten. Hier überwand Nikolai Seidel den Amberger Keeper mit einem Heber aus über 40 Metern. Winter-Neuzugang Julian Ceesay erzielte per Kopf sein Debüttor im Upo-Dress und stellte gleichzeitig auf 2:0. Zur Stunden-Marke brachte Jannik Meier den FCA wieder auf ein Tor heran. Bei diesem Spielstand sollte es bleiben. Upo-Coach Andi Scheler bleibt nach dem 1:1 im Liga-Rückspiel also weiter ungeschlagen gegen seinen Ex-Verein.