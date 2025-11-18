UPO gewinnt Abendspiel in Freihung

In einem umkämpften Abendspiel kann UPO II Dank den Verstärkungen aus der Bezirksliga die Punkte aus Freihung mitnehmen. Der FC ging mit einer Einzelaktion durch Walzel in Führung, Upo glich kurz vor der Halbzeit zum 1:1 aus.

Nach der Halbzeit dezimierte sich die Heimelf und musste die Partie mit 10 Spielern fortführen. Der FCF konnte trotz kämpferischer Leistung und mit vollem Einsatz dem Druck nicht dauerhaft standhalten und ging mit 1:2 in Rückstand. Schlusspunkt war das 1:3 nach einem Freistoß in der letzten Minute.