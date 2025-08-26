Nur zu gern würde der 1.FC Schlicht gleich den nächsten Heimdreier feiern. – Foto: Josef Trummer

Upo-Befreiungsschlag oder Schlicht-Sprung in die Top 3? Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Mittwoch: Beide Teams gehen mit dem Schwung eines 3:0-Heimsieges ins Match Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Ursulapoppen FC Schlicht

Die Bezirksliga Nord holt am Mittwoch nach und hat ein interessantes Kräftemessen im Programm. Parallele zwischen beiden Mannschaften: Sowohl der 1.FC Schlicht (5., 12) als auch die Sportfreunde Ursulapoppenricht (11., 7) kehrten am vergangenen Spieltag mit einem glatten 3:0-Heimsieg in die Spur zurück. Wer nachlegen kann? Die Antwort gibt es ab 18.30 Uhr auf dem Sportgelände in Schlicht.

Im FCS-Lager war die Erleichterung groß am Wochenende. Nach den vorigen Niederlagen gegen Hahnbach und Furth tat der verdiente Sieg gegen einen ersatzgeschwächten TSV Tännesberg gut. Von „zwei konstanten und seriösen Halbzeiten“ seines Teams sprach ein zufriedener Schlicht-Coach Bastian Ellmaier. „Wichtig war, den Negativtrend zu stoppen. Daher sind wir zufrieden.“ Insgesamt darf der Saisonstart (4/0/2) als gelungen bezeichnet werden. Nun ergibt sich für die junge Schlichter Mannschaft die Chance, in die Top Drei vorzurücken. Und dem Führungsduo Hahnbach / Weiden II (je 16 Punkte) auf einen Zähler auf die Pelle zu rücken. Das Ziel der Heimelf ist jedenfalls klargesteckt: Nach dem Erfolg am Kirwa-Wochenende nachlegen und die Englische Woche mit einem weiteren Dreier beginnen.









Mit Rückenwind gehen auch die Gäste in die Partie. Ein brachiales Freistoßtor von Benedikt Herbrich brachte „Upo“ im Heimspiel gegen Inter Bergsteig Amberg auf den rechten Pfad. Im ersten Durchgang war der Seitz-Elf eine (harte) Rote Karte an Amberg zugute gekommen. Später sorgte Torjäger Michael Rumpler mit seinen ersten zwei Saisontoren im Alleingang für die Entscheidung. Der wichtige zweite Saisonsieg war im Sack, die Eingewöhnungszeit in der neuen Liga scheint überwunden. Nun will der Aufsteiger auch in Schlicht was holen. Ein Sieg käme einen tabellarischen Befreiungsschlag gleich. Dann würden die Blau-Weißen bis auf Platz 8 vorrücken. „Wir möchten den Rückenwind vom Heimsieg gegen den IBA mitnehmen und endgültig den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Es wird eine spannende Partie, in dem wir als Aufsteiger alles versuchen werden, gegen die favorisierten Grün-Weißen für eine kleine Überraschung zu sorgen“, heißt es im Vorfeld aus dem Upo-Lager.