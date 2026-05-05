Upländer unter Druck

– Foto: gelöscht gelöscht

Ein vorgezogenes Spiel des 31. Spieltags steht am Mittwochabend in der Verbandsliga Nord an: FSV Rot-Weiß Wolfhagen empfängt den SC Willingen. Die Partie wurde wegen der anstehenden Kreispokal-Endspiele beider Vereine vorgezogen. Während Wolfhagen die Saison im oberen Tabellenbereich möglichst sauber abschließen will, geht es für Willingen im Abstiegskampf längst um die letzten Chancen.

Für die Gastgeber ist der Ligabetrieb trotz Rang fünf und 46 Punkten keineswegs nur noch Auslaufen. „Es wird definitiv kein Saison austrudeln geben“, betont Reasat Khaton, Co-Trainer der Wölfe. Zum einen wolle Wolfhagen „die Liga tabellarisch so gut wie möglich abschließen“, zum anderen gehe es für einige Spieler um einen ordentlichen Abschied und für andere bereits um die Bewerbung für die neue Saison. Dort werde es Veränderungen geben, der Konkurrenzkampf solle steigen – entsprechend hoch wollen die Wölfe Spannung und Intensität halten.

Auch der Blick auf das Hinspiel sorgt in Wolfhagen für Vorsicht. Khaton erinnert daran, dass der FSV damals große Probleme hatte und die drei Punkte am Ende eher glücklich mitnahm. Willingen stand tief, lauerte nach Ballgewinnen auf schnelle Umschaltmomente und blieb damit gefährlich. Genau diesen Plan erwartet Wolfhagens Co-Trainer auch diesmal wieder. Aufgeben ist keine Option Für die Upländer ist die Lage deutlich angespannter. Nach sechs Niederlagen in Folge steht Willingen mit 24 Punkten auf einem Abstiegsplatz, der Rückstand auf die Konkurrenz ist gewachsen. Trainer Sebastian Kesper spricht von einer schwierigen Situation, will den Kampf aber nicht aufgeben: „Solange eine Chance da ist, werden wir es weiter versuchen.“ Der Blick auf die letzten fünf Spiele helfe derzeit wenig, entscheidend sei allein die Aufgabe in Wolfhagen.